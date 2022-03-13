УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Офіційна дружина Путіна розповіла, як боягузливий КДБіст в обносках "зробив" їй пропозицію

13 березня 2022, 04:00

Спочатку у Шкребньової склалося погане враження про майбутнього чоловіка.

false
Володимир Путін і Людмила Шкребнева в день весілля

Президент РФ Володимир Путін мав одну офіційну дружину, на якій одружився в 1983 році. Це - Людмила Шкребнева.

Як пише The Mirror, пара оголосила про своє розлучення в інсценованому телевізійному інтерв'ю в червні 2013 року.

Пізніше розлучення було підтверджено тим, що ім'я Людмили було видалено з офіційної біографії Путіна на сайті Кремля. З тих пір в біографії російського просто згадуються їхні діти - дві дочки - Марія і Катерина.

У 2000 році Людмила поділилася подробицями стосунків з чоловіком.

У відвертій бесіді тоді ще перша леді Росії розповіла, що у неї склалося погане враження про чоловіка в обносках (Путіна - ред.), якого вперше зустріла біля театру під час подвійного побачення.

читайте такожТаємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публікиАле тим не менше пара продовжувала підтримувати зв'язок. Путін навіть дав їй свій номер телефону, що таблоїд назвав "рідкісним вчинком для схибленого на конфіденційності офіцера КДБ".

Через три з половиною роки Путін зробив Людмилі пропозицію, проте виглядала воно м'яко кажучи дивно.

Стримана манера поведінки Путіна переконала дівчину, що він насправді намагається її кинути.

"Одного разу вночі ми сиділи в цьому будинку, і він сказав: "Ти вже знаєш, яка я людина. Я взагалі не дуже спокійний", - згадала Людмила і додала, що Путін був самокритичний.

читайте також"Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для Путіна"Він пояснив, що мовчазний, що в деяких речах досить різкий і може навіть образити людей і так далі. Говорив, що був ризикованим супутником життя. І додав: "За три з половиною роки ти, напевно, прийняла рішення". Мені здавалося, що ми розлучаємося. "Так, я прийняла рішення", - сказала я. Він засумнівався: "Так?" - розповіла Шкребнева.

Однак потім Путін різко сказав: "Ну, якщо так, то я люблю тебе і пропоную одружитися".

Це стало для Людмили повною несподіванкою, проте зв'язало їх узами шлюбу на 20 років.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, як і де живе коханка Путіна ексгімнастка Аліна Кабаєва, яка народила російському диктатору чотирьох дітей.

Читайте також:

viber
війна в Україні Людмила Путіна Володимир Путін
Реклама
Популярне
Гороскоп для України на 11 березня 2022 року: чого чекати від шістнадцятого дня війниГороскоп для України на 11 березня 2022 року: чого чекати від шістнадцятого дня війни Які перемоги Путін може здобути у війні проти УкраїниЯкі перемоги Путін може здобути у війні проти України Путін ні з ким не спілкується і вважає, що Росії пора помститися за приниженняПутін ні з ким не спілкується і вважає, що Росії пора помститися за приниження "Пологового будинку більше немає, багато поранених і вбитих жінок": війська РФ розбомбили Маріуполь"Пологового будинку більше немає, багато поранених і вбитих жінок": війська РФ розбомбили Маріуполь Путін висунув Україні ультиматум: ЗМІ назвали головні умовиПутін висунув Україні ультиматум: ЗМІ назвали головні умови

Останні новини

04:49

Іран завдав ракетного удару по Іраку: атаковано консульство США, військові об'єкти, агенство новин

04:00

Офіційна дружина Путіна розповіла, як боягузливий КДБіст в обносках "зробив" їй пропозиціюВідео

03:40

"Неймовірні страждання": на Луганщині окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпасиВідео

02:57

Ворог отримав по зубах біля Кривого Рогу: РФ кидає в "м'ясорубку" резерви з ВДВВідео

02:46

В Україні відновлюють навчання в школах: коли йти за парти та в онлайнВідео

Реклама
02:15

Стугна спалила танки та БМП з орками: під Києвом розгромлено колону окупантівВідео

01:50

В Україні заборонили експорт критично важливих продуктів: всі подробиціВідео

01:44

Знищено 4 літаки і вертольоти РФ: авіація ЗСУ "прасує" колони рашистівВідео

01:16

Зеленський жорстко відреагував на спроби окупантів провести "референдум" у ХерсоніВідео

00:53

Українського композитора врятовано від голодної смерті з підвалу у Ворзелі

00:51

Прикмети на 13 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

00:48

Війна в Україні: термінове звернення Зеленського до українцівВідео

00:44

Як українцям платитимуть пенсії і які чекають зміни в умовах війниВідео

00:28

Чехія просить негайної допомоги від ЄС через біженців з УкраїниВідео

00:15

Путіна хочуть приперти до стінки: у Макрона розкрили деталі переговорів щодо УкраїниВідео

00:12

"Війна не закінчиться завтра": Шмигаль звернувся до українцівВідео

00:08

Названо три найбільш забобонних знака зодіаку, які вірять в прикмети і бояться накликати бідуВідео

12 березня, субота
23:54

"Моє серце болить за Україну": Ектор Хіменес-Браво допомагає українським біженцям у ВаршавіВідео

23:34

"Трупів нереально багато": знищених в Україні окупантів закопують у Білорусі

23:33

Данілов назвав країну, яка стане наступною метою Путіна після УкраїниВідео

Реклама
23:14

Україна в 2022 році - приголомшливий прогноз астрологаВідео

23:00

Чим небезпечна байдужість до війни і що потрібно терміново зробити, щоб уникнути найгіршогоВідео

22:59

Українці отримають компенсацію на оплату комунальних послуг під час війниВідео

22:59

"ХНР" послали слідом за кораблем РФ: стала відома позиція ОП та облрадиВідео

22:48

Від басейну з кінотеатром до шуб з картинами: фото палацу Медведчука під КиєвомВідео

22:45

Скільки коштує орендувати житло на Закарпатті, щоб "пересидіти війну"Відео

22:29

Війна, яку розпочала Росія в Україні – найбільший провал в історіїПогляд

22:06

Війна в Україні: відомий таролог передбачив повний крах російського вторгненняВідео

21:55

Розстрілювали мирні українські міста: російських окупантів масово звільняють заднім числомВідео

21:55

Постачання потужнішого ППО: ЗМІ дізналися про плани США та ЄС щодо посилення України

21:53

Таємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публікиВідео

21:28

Британський таблоїд назвав найефективніший спосіб чинити тиск на ПутінаВідео

21:27

Відповідь за бомбардування: ЗСУ розбили окупантів на Чернігівщині, йде зачисткаВідео

21:15

"Криза" і "відмазка для русофобії": українці послали Пауло Коельо слідом за російським кораблемВідео

21:00

Ліквідація Путіна та завершення війни: Кулеба закликав до "депутінізації" Росії

20:47

Задимився і впав на території РФ: ЗСУ збили ще один ворожий літакВідео

20:25

Як допомогти організму під час війни: 5 продуктів, які категорично не можна їсти при стресіВідео

20:20

США озброять Україну у війні з РФ: Байден розпорядився виділити ще $200 млнВідео

20:15

Звірячий вчинок: війська РФ розстріляли "зелений коридор", що складався з жінок і дітейВідео

19:40

Лист науковця Роалда Хоффмана на підтримку України підписали 177 Нобелівських лауреатів – Борис Ложкін

Реклама
19:36

Арестович передбачив загасання бойових дій через 1-1,5 місяціВідео

19:30

Триває евакуація у Сумській та Київській областях, колона з автобусами вирушила і до Маріуполя – ОПВідео

19:22

Жорстка позиція України і робочі підгрупи: у Зеленського розкрили деталі діалогу з РФ

19:18

Замерз на смерть: окупанти прикували ланцюгом свого гранатометника, щоб той не втікВідео

19:17

Панічний страх Білорусі: чому Україна виграє війну з ЛукашенкомПогляд

19:00

Зеленський натиснув: США готові робити дипломатичні кроки, які Україна вважатиме кориснимиВідео

18:47

"Ізгої і проклятий народ": українська співачка Злата Огневич жорстко звернулася до росіян

18:45

Путінська суперяхта Шехерезада: ЗМІ з'ясували її напрямокВідео

18:26

Відключення Сбербанку РФ від SWIFT і вступ України до ЄС: Кулеба заявив про тиск на Європу

18:25

Макрон, Шольц і Путін обговорили ситуацію в Україні: подробиціВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти