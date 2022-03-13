Офіційна дружина Путіна розповіла, як боягузливий КДБіст в обносках "зробив" їй пропозицію

Володимир Путін і Людмила Шкребнева в день весілля

Президент РФ Володимир Путін мав одну офіційну дружину, на якій одружився в 1983 році. Це - Людмила Шкребнева.

Як пише The Mirror, пара оголосила про своє розлучення в інсценованому телевізійному інтерв'ю в червні 2013 року.

Пізніше розлучення було підтверджено тим, що ім'я Людмили було видалено з офіційної біографії Путіна на сайті Кремля. З тих пір в біографії російського просто згадуються їхні діти - дві дочки - Марія і Катерина.

У 2000 році Людмила поділилася подробицями стосунків з чоловіком.

У відвертій бесіді тоді ще перша леді Росії розповіла, що у неї склалося погане враження про чоловіка в обносках (Путіна - ред.), якого вперше зустріла біля театру під час подвійного побачення.

читайте такожТаємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публікиАле тим не менше пара продовжувала підтримувати зв'язок. Путін навіть дав їй свій номер телефону, що таблоїд назвав "рідкісним вчинком для схибленого на конфіденційності офіцера КДБ".

Через три з половиною роки Путін зробив Людмилі пропозицію, проте виглядала воно м'яко кажучи дивно.

Стримана манера поведінки Путіна переконала дівчину, що він насправді намагається її кинути.

"Одного разу вночі ми сиділи в цьому будинку, і він сказав: "Ти вже знаєш, яка я людина. Я взагалі не дуже спокійний", - згадала Людмила і додала, що Путін був самокритичний.

читайте також"Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для Путіна"Він пояснив, що мовчазний, що в деяких речах досить різкий і може навіть образити людей і так далі. Говорив, що був ризикованим супутником життя. І додав: "За три з половиною роки ти, напевно, прийняла рішення". Мені здавалося, що ми розлучаємося. "Так, я прийняла рішення", - сказала я. Він засумнівався: "Так?" - розповіла Шкребнева.

Однак потім Путін різко сказав: "Ну, якщо так, то я люблю тебе і пропоную одружитися".

Це стало для Людмили повною несподіванкою, проте зв'язало їх узами шлюбу на 20 років.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, як і де живе коханка Путіна ексгімнастка Аліна Кабаєва, яка народила російському диктатору чотирьох дітей.

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