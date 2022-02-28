Офіційно: військовослужбовці з острова Зміїний живі

Зміїний / Корреспондент.net

Служба зв'язків з громадськістю Командування Військово-Морських сил Збройних сил України підтверджує - морські піхотинці і прикордонники, які раніше вважалися вбитими в повному складі при штурмі російським окупантом острова Зміїний, живі.

Зараз вони перебувають у полоні.

Російська пропаганда перекручується факти мовляв ЗСУ "забули" своїх і кинули на вірну смерть.

Однак повністю зруйнована російськими військами інфраструктура острова не дозволяла отримати будь-яку інформацію про захисників Зміїного.

Постійний обстріл з боку бойових кораблів і авіації РФ не дозволив допомогти морпіхам.

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Нагадаємо, 24 лютого спалахнув короткий, але дуже лютий бій за гострою Зміїний в Чорному морі.

У Мережу швидко потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані до біса [в оригіналі нецензурно - Главред]".