Задубіли ноги в ковзанах: у Києві рятувальники витягли дівчину з крижаної води

Дівчина провалися під лід у Києві / фото ДСНС

У Києві на озері на Березняках молода жінка вирішила покататися на ковзанах, але провалилася під лід і мало не потонула. На щастя, потерпілу вдалося оперативно врятувати і витягнути з крижаної води, повідомляє пресслужба ДСНС України у Києві.

Попри "мінусову" температуру і тривалий морозний період, що встановився в столиці в ці кілька днів, лід по краях популярного серед жителів Дніпровського району озера Тельбін виявився недостатньо міцним та не витримав вагу дівчини.

Про подію НП на спецлінію 102 надійшов дзвінок від очевидців в півчетвертого дня. На місце терміново виїхали рятувальники.

Рятувальники за допомогою гідрокостюма дістали киянку, яка перебувала у воді і ризикувала замерзнути і потонути. Після цього потерпілу одразу передали медиками бригади "швидкої" для надання допомоги.

У ДСНС також опублікували відео, як проходили рятувальні роботи. На кадрах можна побачити, що кілька чоловіків намагалися перед цим самостійно дістати дівчину з води. Для цього кияни підповзли до краю і підштовхували нещасної санки, щоб вона могла зачепитися, і витягнути з пастки.

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Коли ж професійні рятувальники дістали мешканку столиці з води, у неї зовсім задубіли ноги - дівчина не могла навіть їх розігнути.

У ДСНС нагадали про правила безпеки і попередили, що в різних місцях річок і озер товщина льодового покриву може бути різною, і перед тим, як ступати на лід, потрібно переконатися в його достатній товщині.

"Будьте обережними, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!"- закликали рятувальники.

Раніше Главред повідомляв, що в Кропивницькому лікар врятував школярку, яка провалилася під лід.

Після уроків п'ятикласниці пішли грати на ставок біля школи і влаштували там фігурне катання. Але в п'яти метрах від берега лід проломився. Одна зі школярок побігла кликати дорослих. На щастя, її крики почув чоловік і за допомогою мотузки витягнув дівчинку.

Те, що відбувається на відео зняли очевидці. Знесилену дитину укутали в теплі речі і забрали до школи неподалік. Потім дівчинка добу провела в реанімації.

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