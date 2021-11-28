Близько 30 російських дипломатів негайно висилають із США

Російських дипломатів висилають із США / УНІАН

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що 27 російських дипломатів та їхні сім'ї залишатт США 30 січня, повідомляє Reuters.

"Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 чоловік з сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіткнулися з серйозною нестачею кадрів", - заявив Антонов.

29 жовтня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями. За її словами, тоді в місії РФ у Вашингтоні і двох генконсульствах в Нью-Йорку і Х'юстоні працювало менше 200 російських дипломатів.

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Раньше Главред писав про те, що в НАТО вирішили вислати вісьмох співробітників місії РФ через ворожу діяльність - таким чином число росіян при штаб квартирі Альянсу скоротиться до 10 осіб.

За даними джерел агентства, НАТО вирішила вдвічі скоротити місію Росії при Альянсі у відповідь на підозри у ворожій діяльності, включаючи шпигунство і вбивства. Вісім російських дипломатів, яких вважають прихованими офіцерами розвідки, будуть вислані. Крім того, при Альянсі будуть скорочені дві посади ще двох росіян.