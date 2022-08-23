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Остаточна перемога або заморожений конфлікт: екстрасенс Макс Гордєєв прокоментував результат війни

23 серпня 2022, 11:23 новини компанії

Медіум вже бачить вікторію в руках українського народу, проте все буде вкрай не просто.

Макс Гордєєв
Макс Гордєєв розповів, чи перетвориться війна в Україні на заморожений конфлікт з РФ / instagram.com/maxgord, pixabay.com

Оптимістично налаштовані військовий експерти не гірше екстрасенсів пророкують швидке завершення війни в Україні нашої в ній перемогою. Проте у багатьох виникають побоювання, чи вдасться остаточно поставити крапку у відносинах з країною-агресором.

Зірковий екстрасенс Макс Гордєєв в ексклюзивному інтерв'ю для Главреда повідомив, чи варто очікувати, що війна перетвориться на тривалий, "заморожений" конфлікт накшталт арабо-ізраїльського.

Так медіум зазначає, що перемога України буде остаточною і безповоротною, проте дасться нам аж ніяк не легко.

"Це буде дуже важко. Я вам одразу скажу, що це буде дуже важко. Бо війна закінчиться, і все буде добре. Але ви повинні зрозуміти, що війна закінчиться тільки тоді, коли ми заберемо останній клаптик нашої землі. Коли ми нафіг підірвемо той міст кримський, і все. Оце буде фінальна точка. Оце буде фінальна наша перемога. Тільки тоді ми це зробимо", - розповідає Гордєєв.

Також екстрасенс зазначає, що велику роль у війні з Росією відіграє психологічний аспект, а точніше потужна і кривава машина російської пропаганди, яка спотворює серця та уми людей. "Проблема не в нас. Проблема не в наших хлопцях в ЗСУ, проблема не в президенті. Проблема – в людях, які там живуть. Вони вже настільки просочені цим негативом російської влади, що вони звичайно максимально намагаються що зробити? Вони не намагаються завоювати, довести щось. Вони намагаються впливати на людей. Їх всі сили направлені саме на це, розповідаючи свої пропагандистські брєдні", - підкреслює він.

Слідкуй за зоряним медіумом Максом Гордєєвим в Instagram.

Раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що скоро Росія буде намагатися ще активніше просити переговорів з Україною. Це станеться через брак мобілізаційного ресурсу в країні-агресорі.

Нагадаємо, раніше директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін розповів, яким може бути життя в Україні для простих громадян при двох варіантах розвитку подій - якщо наша держава програє у війні і якщо вона здобуде перемогу над країною-агресором Росією. Він підкреслив, що на відновлення нашої держави піде 10-20 років.

Інші новини:

війна в Україні Максим Гордєєв війна Росії та України
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