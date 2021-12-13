"Омікрон" заражає сильніше "Дельти", але легший у симптомах - коментар ВООЗ / Reuters

Штам коронавірусу COVID - 19 "Омікрон" набагато більш заразний, ніж штам "Дельта", і у багато разів сильніше протистоїть вакцинам, але натомість викликає менш небезпечні для тіла симптоми хвороби. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на попередні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Медики свідчать про те, що" Омікрон "викликає" зниження ефективності вакцини проти інфікування і передачі. Також повідомляється, що з урахуванням нинішніх доступних даних, цілком можливо, що "Омікрон" швидко обійде штам "Дельта" за кількістю заражених.

З приводу інформації - "Омікрон" досі викликав "легкі" захворювання або безсимптомні епізоди − у ВООЗ заявили про те, що поки даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності.

Станом на 9 грудня випадки захворювання "Омікроном" були виявлені в 63 країнах. Більш швидка передача була відзначена в Південній Африці, де "Дельта" менш поширена, і у Великобританії, де "Дельта" є домінуючим штамом. Відзначається, що відсутність даних означає, що не можна сказати, чи була швидкість передачі "Омікрона" викликана меншою схильністю до імунних відповідей, більш високою трансмісивністю або поєднанням того і іншого.

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Нагадаємо, раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється по світу. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може надати негативний вплив на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

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