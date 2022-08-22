"Він підписав договір з дияволом": екстрасенс Макс Гордєєв розкрив секрет двійників Путіна

Макс Гордєєв розповів про одержимість Путіна дияволом / instagram.com/maxgord, УНІАН

Зірковий екстрасенс Макс Гордєєв відреагував на чутки про те, що президент РФ Володимир Путін насправді давно вже мертвий, а замість нього править ціла армія клонів кривавого тирана.

Так медіум в ексклюзивному інтерв'ю для Главреда абсолютно точно заявив, що ні про яких двійників не може бути мови - на жаль, Путін живий. Однак зовнішність його все ж змінюється. Це факт, який Гордєєв пояснює тим, що президент РФ підписав договір з дияволом.

"я не вірю, що путін намагається когось там надурити з тим, що він міняє себе, і якісь інші люди стоять на тих трибунах і все інше. Хоч там скільки не помічайте, хоч там "ой у нього скула не та", "ой, у нього вухо не туди"… Ви повинні зрозуміти, що людина, одержима дияволом, людина, яка підписує договір з демоном... вона міняється енергетично і фізично.

До речі в 16 столітті є дуже багато цікавих фресок, які мені мої підписники показують, які дуже схожі на путіна. Фрески, які були написані в 16 сторіччі, в 15-ому, в 14-ому… Причому це зображення саме чортів, демонів та ін.", - розповідає Гордєєв.

Екстрасенс пояснює: з часом в Путіні залишається все менше від людини, а все більше - від демона, який просто "не вміщається" в звичний образ президента РФ. "Коли людина одержима, вона плюс-мінус так і виглядає, як путлер. Тому я впевнений стовідсотково, що в нього вже більш схоже на те, що… Знаєте, був колись такий цікавий епізод у фільмі Люди у чорному, коли інопланетний цей чувак натягнув шкіру людини. Ось плюс-мінус така ситуація з путлером. Для мене це в принципі коли демон не може вже… Вже костюмчик поношений, як то кажуть. То реально я бачу, що з ним саме така ситуація і відбувається. Тому наразі я не відчуваю, що є якійсь двійник-трійник. Це стовідсотково він, в нього просто в голові настільки одержимість, що він так виглядає", - каже медіум

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