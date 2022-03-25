"Вони загрузли": посол США в НАТО перерахував промахи армії Путіна і назвав переможця у війні

Володимир Путін / Reuters

Напруженість між Росією і Заходом через Україну продовжує зростати, оскільки глава НАТО Єнс Столтенберг попереджає, що Москва ніколи не зможе виграти ядерну війну. Крім того, він заявив, що Кремль повинен припинити свою "небезпечну і безвідповідальну ядерну риторику".

Про це заявив колишній посол США в НАТО Курт Волкер CNBC.

За його словами, через кілька днів після початку російського вторгнення в Україну президент Володимир Путін заявив, що приводить свої сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності. Його коментарі прозвучали після того, як мер Києва Віталій Кличко заявив журналістам, що майже весь Ірпінь, місто на північний захід від столиці, знаходиться в руках українців.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФКрім нього, багато військових аналітиків вважають, що російське вторгнення пішло не так, як планувала Москва, оскільки українські сили ведуть запеклий бій і не дозволяють російським солдатам взяти під контроль багато великих міст.

Вони вважають, що вторгнення може обернутися для Путіна політичною катастрофою.

"Я не думаю, що Росія може перемогти. Вони (війська РФ - ред.) загрузли. Вони не в змозі взяти великі міста. Вони не просуваються. Вони виявляють безліч відчайдушних заходів, таких як виклик сирійців або звернення до китайців за допомогою, або загрози нападу на постачання озброєння країн НАТО в Україну і створення загрози біологічного, хімічного або ядерного застосування. Це всі ознаки, я думаю, відчаю. І тому час зараз працює проти них", - зазначив Волкер.

Він стверджує, що відчай Росії у швидкій перемозі над Україною демонструється в її варварській тактиці, включаючи безпосереднє націлювання на мирних жителів і обстріли міст, щоб спробувати викликати страх і виснаження серед населення, яке ніколи не здасться агресору.

читайте такожПутіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає-експерт з РФНагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

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