Чи небезпечний штам "Омікрон" і як скоро він буде в Україні: пояснення імунолога / Reuters

Новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" ще мало вивчений і поки незрозуміло, витіснить він штам "Дельта" чи ні. Про це повідомив на телеканалі "Україна 24" імунолог Борис Донський.

"Панікувати не варто, ставитися до нього обережно - так, варто. Чи витіснить він "Дельту", поки ми не можемо сказати, ще мало випадків проаналізовано. Поки видно, що він як мінімум не поступається "Дельті" в заразності і репродукції, тому те, що він витіснить "Дельту" - така ймовірність, на жаль, є", - сказав він.

Донський каже, що про конкретний перебіг хвороби після інфікування "Омікрон" поки мало достовірних відомостей.

"Поки що рано говорити, тому що описано занадто мало клінічних випадків. Чи типові вони, чи не дуже, ми ще не знаємо. Занадто мало пацієнтів, у яких був підтверджений цей штам. Ми ще не знаємо, тому спекулювати, що він слабший або навпаки, сильніший, поки не варто", - повідомив медик.

Крім того, Донський припустив, що скоро штам "Омікрон" проникнуть і в Україну.

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"Тільки почали його тестувати, у багатьох країнах немає тестів. Тому якщо в якійсь країні не було описано випадків вірусу, це не означає, що його там немає, і людина звідти може його завезти. Так що карантин, обмеження, які приїжджають необхідно тестувати і все одно садити на карантин — тільки так ми зможемо знизити ймовірність потрапляння цього вірусу в Україну. Хоча, на жаль, не будемо себе обманювати, він все одно потрапить", − резюмував імунолог.

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Нагадаємо, раніше, в суботу, 27 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрену нараду, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж "Дельта". ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".

Тим часом представники фармацевтичної корпорації Pfizer заявили, що готові зробити вакцину від нового коронавірусу за 100 днів.