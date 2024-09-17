Небезпечні супербактерії 'вб'ють' понад 39 млн осіб до 2025 року - дослідження

До 1,91 мільйона людей на рік помиратимуть безпосередньо через стійкість до протимікробних препаратів (СПП) - коли бактерії еволюціонують у такий спосіб, що ліки, які зазвичай використовуються для боротьби з ними, більше не діятимуть, ідеться в дослідженні вчених з Інституту показників здоров'я Вашингтонського університету(IHME), опублікованому в Lancet.
До речі, показник 2021 року був набагато нижчим - 1,14 млн осіб.
Особливо наражатимуться на ризик пенсіонери, тоді як смертність серед немовлят, завдяки вакцинації та гігієні, навпаки знижуватиметься.
Смертність серед людей, старших за 70 років, уже зросла на 80% за три десятиліття і, як очікується, зросте на 146% до 2050 року - з 512 353 до 1,3 мільйона.
"Протимікробні препарати є одним із наріжних каменів сучасної охорони здоров'я, і зростаюча стійкість до них є серйозною причиною для занепокоєння", - висловився автор дослідження, доктор Мохсен Нагаві.
Дослідження прогнозує, що найбільшу кількість майбутніх смертей буде зафіксовано в країнах Південної Азії, таких як Індія, Пакистан і Бангладеш, а також в інших частинах Південної та Східної Азії та країнах Африки на південь від Сахари.
Як проходило дослідження
Дослідники використовували дані з 204 країн і територій для отримання оцінок смертності з 1990 до 2021 року і прогнозів на період до 2050 року.
Вони також виявили, що мільйонам смертей у всьому світі можна було б запобігти за допомогою кращої профілактики інфекцій і поліпшення доступу до охорони здоров'я, а також створення нових антибіотиків.
Що таке журнал "Lancet"?
The Lancet - щотижневий загальномедичний науковий журнал, один із найстаріших і найвідоміших. Вважається одним із найпрестижніших медичних журналів у світі.
The Lancet був заснований 1823 року Томасом Воклі, англійським хірургом, який назвав його на честь хірургічного інструменту - ланцета, найбільш схожого на сучасний інструмент - скальпель.
The Lancet друкує оригінальні та редакторські статті, статті-огляди, огляди літератури, описи клінічних випадків тощо.
Новини здоров'я - останнє
Як писав Главред, вдруге за останні два роки ВООЗ оголошує віспу мавп глобальною загрозою для здоров'я, вона поширюється наразі в африканських країнах, є небезпека перекидання вірусу в Європу.
Читайте також, як принц Уельський дав нову інформацію про здоров'я своєї дружини, принцеси Кейт.
Радимо почитати: Сильний удар по здоров'ю і багато проблем: чому шкідливо лягати спати після 1 години ночі
Вас також можуть зацікавити новини:
- Зламана шия, вибух піротехніки: названо найбільш "вбивчі" концерти в історії
- "Цим я себе принижую": Тарас Тополя висловився про повернення Олега Винника
- Як ідеально відбілити брудні шви між плиткою за 10 хвилин: потрібен лише один засіб
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред