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Небезпечні супербактерії "вб'ють" понад 39 млн осіб до 2025 року - дослідження

Яна Ставська
17 вересня 2024, 14:12
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Ця тенденція відображає швидке старіння населення, водночас літні люди уразливіші до інфекції.
Небезпечні супербактерії 'вб'ють' понад 39 млн осіб до 2025 року - дослідження
Нова смертоносна бактеріологічна хвороба може вбити 39 млн осіб до 2050 року / Колаж Главреда. Фото: depositphoto.com.ua, pixabay

До 1,91 мільйона людей на рік помиратимуть безпосередньо через стійкість до протимікробних препаратів (СПП) - коли бактерії еволюціонують у такий спосіб, що ліки, які зазвичай використовуються для боротьби з ними, більше не діятимуть, ідеться в дослідженні вчених з Інституту показників здоров'я Вашингтонського університету(IHME), опублікованому в Lancet.

До речі, показник 2021 року був набагато нижчим - 1,14 млн осіб.

Особливо наражатимуться на ризик пенсіонери, тоді як смертність серед немовлят, завдяки вакцинації та гігієні, навпаки знижуватиметься.

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Смертність серед людей, старших за 70 років, уже зросла на 80% за три десятиліття і, як очікується, зросте на 146% до 2050 року - з 512 353 до 1,3 мільйона.

"Протимікробні препарати є одним із наріжних каменів сучасної охорони здоров'я, і зростаюча стійкість до них є серйозною причиною для занепокоєння", - висловився автор дослідження, доктор Мохсен Нагаві.

Дослідження прогнозує, що найбільшу кількість майбутніх смертей буде зафіксовано в країнах Південної Азії, таких як Індія, Пакистан і Бангладеш, а також в інших частинах Південної та Східної Азії та країнах Африки на південь від Сахари.

Як проходило дослідження

Дослідники використовували дані з 204 країн і територій для отримання оцінок смертності з 1990 до 2021 року і прогнозів на період до 2050 року.

Вони також виявили, що мільйонам смертей у всьому світі можна було б запобігти за допомогою кращої профілактики інфекцій і поліпшення доступу до охорони здоров'я, а також створення нових антибіотиків.

Що таке журнал "Lancet"?

The Lancet - щотижневий загальномедичний науковий журнал, один із найстаріших і найвідоміших. Вважається одним із найпрестижніших медичних журналів у світі.

The Lancet був заснований 1823 року Томасом Воклі, англійським хірургом, який назвав його на честь хірургічного інструменту - ланцета, найбільш схожого на сучасний інструмент - скальпель.

The Lancet друкує оригінальні та редакторські статті, статті-огляди, огляди літератури, описи клінічних випадків тощо.

Новини здоров'я - останнє

Як писав Главред, вдруге за останні два роки ВООЗ оголошує віспу мавп глобальною загрозою для здоров'я, вона поширюється наразі в африканських країнах, є небезпека перекидання вірусу в Європу.

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