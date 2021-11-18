Опозиціонер Навальний зізнався, яким чином рахують час у колонії

Отримав на сніданок яйце-значить, робочий тиждень закінчується. Знову отримав яйце-робочий тиждень почався, розповів опозиціонер.
18 листопада в Facebook що знаходиться в колонії російського опозиціонера Олексія Навального розмістили його розповідь про те, як він вираховуєчас в ув'язненні.
"Більшість зеків може моментально відповісти:"Мені залишилося 583 дні". Але у мене перспективи закінчення терміну, скажемо м'яко, неясні, тому і вважати сенсу не має. Перебіг часу помітно по інтервалах. Найкоротший період - від яйця до яйця. По понеділках і п'ятницях на сніданок дають варене яйце. Це не тільки важливе (і приємне) кулінарне подія, а й календарне теж. Отримав на сніданок яйце-значить, робочий тиждень закінчується. Знову отримав яйце-робочий тиждень почався", - написав Навальний.
За словами опозиціонера, час також можна вважати за відвідинами ларька (туди водять раз на два тижні), передачам від родичів (один раз на два місяці) і тривалим побаченням (чотири рази на рік для зека на загальному режимі).
"Ось зараз пишу це, сидячи на справжній кухні (з плитою!) кімнат побачень. Юля ще спить у нашій кімнаті, а я пішов випити кави і підсмажити нам яєчню з грудинкою. Кайф же? Кайф. Через п'ять годин знову "засуджений Навальний, збирайтеся", і я почну новий відлік", – розповів Навальний.
Арешт Навального
У серпні 2020 року Навального отруїли "новачком". Довгий час він лікувався в Німеччині.
До Росії опозиціонер повернувся в січні 2021 року. Його відразу ж затримали.
У так званій справі "Ів Роше" Навального засудили до 3,5 років колонії. Однак через перебування під домашнім арештом за гратами він повинен бути 2 роки і 8 місяців.
Країни Заходу вважають арешт і ув'язнення Олексія Навального політично мотивованими. З цієї причини були введені санкції проти Росії.
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