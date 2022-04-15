Орки обікрали відділення поліції в ЧАЕС та шлють здобуті "подарунки" матерям

Орки грабують зону відчуження ЧАЕС / youtube.com

Російські окупанти, відступаючи з Чорнобиля, вкрали з поліцейської дільниці відібрані у сталкерів радіоактивні предмети, заявив під час телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцейську дільницю прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян. Вони зникли і ми розуміємо, що вони зараз перебувають в посилках з Білорусі в бік Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки", - зазначив Монастирський.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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