"Дайте спокій моїй країні!": як українські зірки відреагували на визнання Путіним ЛДНР

Як українські зірки відреагували на визнання Путіним ЛДНР / Колаж - ua.depositphotos.com / instagram.com/grisha_reshetnik / instagram.com/kosadcha / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності ДНР і ЛНР сколихнуло хвилю обурення серед усіх громадян України.

Не залишилися осторонь і зірки вітчизняного шоу-бізнесу. З позиції звичайних громадян, які бажають миру і спокою своїй країні, вони висловили свою думку про те, що відбувається.

Що думають українські зірки про рішення РФ визнати незалежність ЛДНР

"Дуже прошу, дайте спокій моїй країні! Тим часом прошу зберігати спокій і підтримувати близьких. Зараз це дуже важливо для кожного з нас! Обіймаю всім серцем кожного", - Злата Огневич.

Визнання Путіним ЛДНР - реакція українських зірок / instagram.com/zlata.ognevich

"В України є своя історія. В України є своя культура. Україна має свою мову. В України є своя нація. В України є своя територія. Україна суверенна держава. Україна це не "частина Росії", не була нею і ніколи не буде"– Аліна Паш.

Визнання Путіним ЛДНР - реакція українських зірок / instagram.com/alinapash

"Боже Бережи наших військових. Ми всі разом і ми велика одна родина, Україно. Дух святий в кожному з нас є, тож тримаймося за нього"– Ірма Вітовська.

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Визнання Путіним ЛДНР - реакція українських зірок / facebook.com/irmcya

"Коли прослухала самий кінчений урок з історії... хто-небудь, поновіть вчителю календар і глобус!" - Маша Єфросиніна.

Визнання Путіним ЛДНР - реакція українських зірок / instagram.com/mashaefrosinina

"Якби чоловіки знали, як складно цьому світу даються люди - вони б ніколи не затівали війну! На підтримку миру і життя без війни. Господи, дай нам сил це пережити!" - Ілона Гвоздьова.

Визнання Путіним ЛДНР - реакція українських зірок / instagram.com/ilonagvozdeva

"У нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу в Бога - дай нам сили і віри, бо ми просто хочемо жити, і ніхто немає права відбирати у нас під "жодним міфом" нашу землю. Ще з Майдану так і залишилась в серці потреба Молитись за Україну... за все світле і чисте, за нас. Слава Україні!" - Руслана.

Визнання Путіним ЛДНР - реакція українських зірок / instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Все буде добре. Я з тобою", - Оля Цибульська.

Визнання Путіним ЛДНР - реакція українських зірок / instagram.com/cybulskaya

"Не забувайте, що ми в одному човні, ми разом, і все буде добре!" - Анатолій Анатоліч.

Визнання Путіним ЛДНР - реакція українських зірок / instagram.com/anatoliyanatolich

"Хочу підтримати вас ❤ не панікуємо, працюємо. Більше оптимізму та сил нам! Обіймаю Вас", - Григорій Решетнік.

"Страх і паніка - найкращі союзники божевільного карлика!!! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту -робить нас найсильнішими в світі! Тому - віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє і зберігаємо спокій!! Слава Україні!!" - Юрій Горбунов.

Визнання Путіним ЛДНР - реакція українських зірок / instagram.com/gorbunovyuriy

"Зберігати спокій і берегти Україну. Слава Україні!" - Катя Осадча.

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Визнання Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" російських утворень" ДНР " і " ЛНР"на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписали угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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