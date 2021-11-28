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Від раку помер креативний директор Louis Vuitton

28 листопада 2021, 23:51

Керівники Off-White та Louis Vuitton спільно заявили, що "спустошені" смертю Абло від онкологі.

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Вірджіл Абло помер від раку в 41 рік / Instagram

Креативний директор модного Дому Louis Vuitton Вірджіл Абло та засновник бренду Off-White помер від раку у віці 41 року, повідомляється на офіційному акаунті модельєра в Instagram.

Керівники Off-White та Louis Vuitton спільно заявили, що "спустошені" смертю Абло від раку, з яким модельєр боровся протягом останніх декількох років.

"Ми всі шоковані цими жахливими новинами. Вірджил був не лише геніальним дизайнером, але й мудрою людиною із красивою душею", - повідомив Бернар Арно, СЕО групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

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У 2019 році Вірджилу Абло поставили діагноз "ангіосаркома серця" — це рідкісне та швидко прогресуюче захворювання. Модельєр схвалив рішення боротися з раком, не оголошуючи про це публічно.

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Абло народився в 1980 році в сім'ї емігрантів із Гани в штаті Іллінойс, США. Він отримав кілька вищих утворень за спеціальністю цивільне будівництво та архітектура. У 2013 році Абло заснував бренд вуличного одягу високої якості Off-White з головним офісом в Мілані. З 2018 року Абло призначили креативним директором модного Дому Louis Vuitton. У 2018 році модельєр увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Раніше Главред писав про те, що в Україні помер професор Музичної академії імені Петра Чайковського, диригент Національної опери України Аллін Власенко.

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Рак Louis Vuitton онкологія клінічна смерть
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