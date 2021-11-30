Відмова від безкоштовних пластикових пакетів у супермаркетах: подробиці Кабміну

Подробиці обмеження обігу пластикових пакетів / УНІАН

У Кабміні розкрили деталі обмеження обороту пластикових пакетів в Україні.

За словами виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслана Стрільця в ефірі каналу 1+1, набуття чинності положень Закону з 10 грудня не означатиме, що пакетів не буде.

Відомо, що пакети залишаться на прилавках, але більше не будуть безкоштовними.

"Вони не зникнуть, просто тепер вони не повинні поширюватися безкоштовно. Спочатку потрібно встановити ціну, щоб люди зрозуміли, чи потрібно їм це купувати", - сказав стрілець.

При цьому він зазначив, що ціна тонкого пакету завжди закладалася вартість товару, який ми купуємо, наприклад овочі або фрукти.

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"У ціну товару закладалася вартість навіть не одного пакету, а значно більше. Багато з них запропонують покупцям альтернативу - еко-сумки. Згідно з досвідом європейських країн, з введенням обмежень вартість пакетів зростає в 3-4 рази, а їх використання зменшується на 65-90%".

Стрілець повідомив, що середній термін використання одноразового надтонкого пакету - 20 хвилин, після чого він викидається на звалище, де розкладається більш ніж 50 років.

Нагадаємо, у вівторок, 1 червня, Верховна Рада схвалила закон "Про обмеження обороту пластикових пакетів на території України " (№2501-1), яким в Україні практично повністю забороняється розповсюдження пластикових (поліетиленових) пакетів. У повному обсязі закон повинен запрацювати вже через півроку.