Опалювальний сезон: у Міненерго розповіли, чи очікувати на підвищення тарифів

У Міненерго не підвищуватимуть тарифи / regnum.ru

У поточному опалювальному сезоні тарифи на електроенергію для населення зростати не будуть, заявив під час сьогоднішнього брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко, пише ТСН.

"Уряду вдалося забезпечити при проходженні цього опалювального сезону стабільні ціни, і вони так і будуть далі залишатися, незважаючи на деякі експертні оцінки, які нам розповідають, що ціна буде збільшена. Насправді нічого не буде, ціна буде стабільна, і українці не заплатять більше за електроенергію", — сказав міністр.

Галущенко також зазначив, що ціни на електроенергію в Україні сьогодні в рази менше, ніж у сусідів.

"Станом на 21 грудня цього року ціна в Україні в об'єднаній енергосистемі 2 тис.886 гривень за мегават-годину, в Бурштинському енергоострові – 2 тис. 152 гривні. Якщо ми порівняємо ціни з нашими сусідами, то ми побачимо, яка існує драматична різниця. У Польщі, аналогічне базове навантаження, ціна становить 9 тис.539 Гривень, у Румунії – 12 тис. 155 гривень, в Угорщині – 12 тис. 936 гривень, у Словаччині – 12 тис. 918 гривень", — сказав глава Міненерго.

Субсидії на комуналку

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, кому і чому не світить субсидія на комуналку. Вона підкреслила: якщо працездатна людина старше від 18 років не хоче шукати роботу, вчитися або працювати, то їй субсидія не виплачуватиметься.

Також у Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію. За словами Лазебної, автоматичне перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації.

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