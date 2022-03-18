"Відправили за російським кораблем": українська фігуристка підтримала "спецоперацію в Україні"

Українка виступала і представляла нашу країну на Олімпіаді в Пекіні 2022.
Українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка народилася в Росії, відзначилася скандальним вчинком в соціальних мережах.
16-річна уродженка Москви лайкнула пост відомого російського фігуриста Євгена Плющенка про війну в Україні.
Плющенко опублікував відео в своєму Instagram. У ньому він захоплюється "спецоперацією в Україні" і називав її неминучою.
"Так, дійсно, я пишаюся своєю країною, своїми людьми, своїм народом, російським, російськими. Я гордий, що я росіянин. Ні в якому разі я не радію тому, що відбувається в Україні, але це неминуча спеціальна операція. Всім світу, спасибі", - сказав Плющенко.
Українка ж, яка виступала і представляла нашу країну на Олімпіаді в Пекіні 2022, підтримала Плющенко слова.
Партнери зі збірної України Анастасія Архипова і Таїсія Спесовцева жорстко засудили її. Дівчата послали Анастасію за російським військовим кораблем.
"Настя, ти знаєш місце розташування російського корабля", - написала у себе в Instagram дворазова чемпіонка України з фігурного катання серед юніорів Архипова.
Перепост зробила і її партнерка зі збірної Спесовцева.
У 2019 році дівчина змінила російське громадянство на українське і цієї зими навіть представляла нашу країну на Олімпіаді в Пекіні.
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