"Відправили за російським кораблем": українська фігуристка підтримала "спецоперацію в Україні"

Анастасія Шаботова / УФФК

Українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка народилася в Росії, відзначилася скандальним вчинком в соціальних мережах.

16-річна уродженка Москви лайкнула пост відомого російського фігуриста Євгена Плющенка про війну в Україні.

Плющенко опублікував відео в своєму Instagram. У ньому він захоплюється "спецоперацією в Україні" і називав її неминучою.

"Так, дійсно, я пишаюся своєю країною, своїми людьми, своїм народом, російським, російськими. Я гордий, що я росіянин. Ні в якому разі я не радію тому, що відбувається в Україні, але це неминуча спеціальна операція. Всім світу, спасибі", - сказав Плющенко.

Українка ж, яка виступала і представляла нашу країну на Олімпіаді в Пекіні 2022, підтримала Плющенко слова.

Партнери зі збірної України Анастасія Архипова і Таїсія Спесовцева жорстко засудили її. Дівчата послали Анастасію за російським військовим кораблем.

"Настя, ти знаєш місце розташування російського корабля", - написала у себе в Instagram дворазова чемпіонка України з фігурного катання серед юніорів Архипова.

Перепост зробила і її партнерка зі збірної Спесовцева.

У 2019 році дівчина змінила російське громадянство на українське і цієї зими навіть представляла нашу країну на Олімпіаді в Пекіні.

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