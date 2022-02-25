Папа Римський Франциск особисто пішов до посольства РФ з проханням закінчити війну

Папа Римський Франциск відправився в посольство РФ з проханням закінчити війну / Reuters

Папа Римський Франциск відвідав російське посольство в п'ятницю 25 лютого, щоб особисто "висловити свою стурбованість війною", - заявив Ватикан про незвичайний практичний папський жест, який не має прецедентів.

Зазвичай Папи приймають послів і глав держав у Ватикані, і дипломатичний протокол зажадав би, щоб міністр закордонних справ Ватикану викликав посла. Для Франциска, глави Ватикану, рішення покинути місто-державу для відвідування посольства Росії при Святому Престолі стало ознакою його гніву з приводу вторгнення Москви в Україну і його готовності особисто звернутися із закликом покласти цьому край.

Представник Ватикану Маттео Бруні підтвердив цей візит.

"Прес-служба Святого Престолу підтверджує, що Папа Римський відправився в російське посольство при Святому Престолі на Віа делла Конкіліаціоне, щоб особисто висловити свою стурбованість війною. Він пробув там трохи більше півгодини", - сказала Бруні.

Франциск закликав до діалогу, щоб покласти край конфлікту, і закликав віруючих оголосити наступну середу днем посту і молитви за мир в Україні. Але він утримався від публічного заклику до Росії, імовірно через острах викликати антагонізм у Російської Православної церкви.

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