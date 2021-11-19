Пасажири висміюють Укрзалізницю: у поїздах з'явилася нова "послуга"

Укрзалізниця потрапила в черговий гучний скандал / УНІАН

Укрзалізниця вкотре потрапила до скандалу через умови поїздок у поїздах, влаштувавши пасажирам своєрідне провітрювання на великій швидкості, йдеться в Telegram.

Пасажир, який зняв відео, каже, що зроблено воно було у вагоні електрички "Ніжин-Київ".

Під час руху на повному ходу в поїзді були відкриті двері, незважаючи на те, що на вулиці температура близько нуля, а то і нижче.

"У поїздах Укрзалізниці з'явилася нова "послуга" для тих, кому нічим дихати", - підписані кадри.

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Пасажири в коментарях висміюють черговий сервіс від уз. Багато пишуть, що ситуація - типова для поїздів такого типу.

Раніше Главред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді Укрзалізниці за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі-майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.

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