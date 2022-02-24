Перша допомога постраждалим в умовах воєнного стану - накладення джгута і серцево-легенева реанімація

Алгоритм надання першої допомоги до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.
До приїзду бригади екстреної медичної допомоги необхідно дотримуватися алгоритм надання домедичної допомоги.
- Необхідно упевнитися, що ви в безпеці. Особиста безпека - це пріоритет. Огляньте місце події і переконайтеся, що загроз немає.
- По можливості потрібно перемістити потерпілого в більш безпечне місце.
- Оцініть стан потерпілого. Перевірте дихання і свідомість. Не потрібно натискати на частини тіла, щоб визначити його стан. Нормальне дихання - це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек). Видихом вважається - підйом і опускання живота. Якщо потерпілий у свідомості, то немає необхідності перевіряти пульс і дихання відразу.
- Зупинити кровотечу потрібно якомога швидше. Підійдуть джгут, турнікет або туга пов'язка. Накладати джгут на кінцівки потрібно вище місця кровотечі! Правильно накладений кровоспинний джуг / турнікет передбачає, що кровотеча зупинено. Також необхідно зафіксувати час його накладення. Оптимально - написати час на відкритій частині тіла потерпілого. Ви можете також запам'ятати час.
- При відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану. Важливо: не переставайте тиснути на рану до приїзду медиків або накладення кровоспинного джгута/турнікета. Залежно від виду кровотечі зупинка тиску на рану може стати смертельною для людини.
- Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у потерпілого в роті сторонні предмети, блювотні маси, приберіть їх для відновлення прохідності дихальних шляхів.
- Якщо навіть після зупинки кровотечі і забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з'явилися життєві ознаки, слід починати серцево-легеневу реанімацію (СЛР).
- Для СЛР покладіть потерпілого на спину, закиньте голову назад. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: підстава однієї долоні накрийте іншою долонею. Глибина натискання повинна становити близько 5-6 см.Частота натискання повинна становити близько 100-120 в хвилину.
- Тримайте пораненого в стабільно бічному положенні до приїзду медиків.
- Не залишайте потерпілого самого. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений у свідомості може захотіти зняти джгут або турнікет, адже йому боляче.
Автор: Олена Стронг