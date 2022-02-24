Перші втрати України: Одеська, Херсонська, Донецька області

Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що втрат у лавах української армії на даний момент немає.
"Втрат серед захисників України станом на зараз немає. Ми на нашій землі і не здамо її", - підкреслив Головнокомандувач.
У Держприкордонслужбі заявили про загибель одного прикордонника під час обстрілу населеного пункту Преображенка в Херсонській області.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім передавати про чотирьох поранених військових.
"4 важких поранених військових в Очакові. Били по військовому порту і радару. Б'ють дуже точно з військової інфраструктури. За Кульбакіно, викликів на швидку від військових не було", – зазначив чиновник.
Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.
Антон Геращенко передавати про смерть шести осіб і семи поранених. Також 19 осіб зникли безвісти.
"О 08.36 в Одеській області в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 – загиблих, 7 – поранені, 19 безвісти пропали. О 08.38 в місті Маріуполь Донецької області в результаті обстрілу людина загинула, 2 поранені", – зазначив Геращенко.
Сергій Лещенко передавати, що Укрзалізниця почала евакуацію жителів Донецької та Луганської областей зі станцій Сватове, Рубіжне, Краматорськ, Маріуполь, Костянтинівка, Лисичанськ.
Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.
Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.
Читайте також:
- ЗСУ збили на Донбасі 5 російських літаків і вертоліт, знищені два танки
- З Криму, Росії та Білорусі почалося вторгнення військової техніки: список областей
- Українські військові відбили місто Щастя, яке атакував російський агресор
- Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити військові дії проти України