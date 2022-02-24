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Перші втрати України: Одеська, Херсонська, Донецька області

24 лютого 2022, 10:44

Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.

армія України
Армія України / Reuters

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що втрат у лавах української армії на даний момент немає.

"Втрат серед захисників України станом на зараз немає. Ми на нашій землі і не здамо її", - підкреслив Головнокомандувач.

У Держприкордонслужбі заявили про загибель одного прикордонника під час обстрілу населеного пункту Преображенка в Херсонській області.

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Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім передавати про чотирьох поранених військових.

"4 важких поранених військових в Очакові. Били по військовому порту і радару. Б'ють дуже точно з військової інфраструктури. За Кульбакіно, викликів на швидку від військових не було", – зазначив чиновник.

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Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.

Антон Геращенко передавати про смерть шести осіб і семи поранених. Також 19 осіб зникли безвісти.

"О 08.36 в Одеській області в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 – загиблих, 7 – поранені, 19 безвісти пропали. О 08.38 в місті Маріуполь Донецької області в результаті обстрілу людина загинула, 2 поранені", – зазначив Геращенко.

Сергій Лещенко передавати, що Укрзалізниця почала евакуацію жителів Донецької та Луганської областей зі станцій Сватове, Рубіжне, Краматорськ, Маріуполь, Костянтинівка, Лисичанськ.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

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