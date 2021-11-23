Перший сніг у Києві: як комунальники боряться з негодою

Комунальники бояться зі снігом у Києві

Сьогодні в столиці випав перший сніг і відразу ж на дороги міста виїхали комунальники і спецтехніка, розчищаючи вулиці, мости і площі, а також наносячи рідкі хлориди, сіль і піщаносоляну суміш.

Дорожники Київавтодору приступили до робіт ще до початку опадів., повідомляє пресслужба Київської міськради.

До роботи залучено 173 одиниці техніки.

"Ще до початку опадів почали обробляти Мости, підйоми і спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами", - йдеться в публікації.

У Київавтодорі нагадали водіям:

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у період погіршення погодних умов необхідно бути обачними на дорогах,

також закликали змінити літню гуму на зимову тих автомобілістів, хто й досі не встиг підготуватися до холодної пори року.

Крім того, комунальники попередили, що припарковані на тротуарах авто, а також залишені на крайніх смугах доріг і узбіччях, які заважатимуть роботі спецтехніки при прибиранні вулиць від снігу, будуть евакуйовані.

Всього столичні дорожники мають у своєму арсеналі для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів та велодоріжок 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової спецтехніки.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Києві ввечері, 23 листопада, випав перший сніг, через що на головних магістралях столиці утворилися затори.

Станом на 19: 30 рух ускладнений, в тому числі, через декілька ДТП, свідчать дані сервісу Google Maps.

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