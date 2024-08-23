Пила його аж до самої смерті: який відомий улюблений напій королеви Єлизавети II

Попри те, що королева Британії відійшла у вічність ще два роки тому, шанувальники все ще цікавляться її життям.

https://news.glavred.net/pila-ego-do-samoy-smerti-kakoy-izvestnyy-lyubimyy-napitok-korolevy-elizavety-ii-10591124.html Посилання скопійоване

Королева Елизавета дуже любила мартіні / колаж: Главред, фото: Getty Images

8 вересня 2022 року не стало Британської королеви. Єлизавета була легендарною та надзвичайною жінкою, яку згадуватимуть ще багато років.

Особливо фанати Її Величності цікавляться звичками королеви, які можуть відкрити завісу її довголіття та чудового самопочуття, навіть в поважному віці.

Як відомо, стюардеса Елізабет Еванс, була членом екіпажу літака монархині та її чоловіка — принца Філіпа — під час їхнього туру по Сінгапуру та Малайзії 1989 року. Саме вона, за версією видання People, зібрала серію особистих речей покійної королеви Єлизавети II на аукціоні Hansons Auctioneers.

відео дня

Елізабет Еванс поділилася, що в перелік її відповідальностей під час польотів було те, щоб у королеви завжди був келих улюбленого напою.

Що за напій - мартіні Мартіні — популярний коктейль, що робиться з джину та сухого білого вермуту. Класифікується як аперитив. Належить до офіційних напоїв Міжнародної асоціації барменів, категорія "Незабутні". Завдяки багатьом відображенням в літературі та кіно здобуло майже культового статусу, повідомляє Вікіпедія.

Не секрет, що одним із найвідоміших вподобань Єлизавети було мартіні. Цей вид алкоголю вона любила практично до самої своєї смерті. Королева мала звичку наприкінці складного дня випивати смачний коктейль, а також пила його під час подорожей.

Відмовилася монархиня від цієї звички лишень за рік до смерті. І особливо від ритуалу випивати мартіні перед сном.

Окрім мартіні, Її Величність також цінувала смак джину і Дюбонне. Солодке вино зазвичай подавали королеві за вечерею.

Королівська сім'я - останні новини

Нещодавно видання Mirror повідомило ім'я багатого залицяльника Кейт Міддлтон. Мало хто знає, що стосунки Вільяма і Кетрін могли назавжди закінчитися ще 2007 року.

Нещодавно видання US Weekly розповіло, що сталося між Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Принцеса Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася в громадськості - на параді Trooping the Color. А все через те, що зараз вона лікується від онкозахворювання.

Інсайдери Букінгемського палацу навіть повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

Читайте більше про Міддлтон:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред