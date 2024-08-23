УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Новини

Пила його аж до самої смерті: який відомий улюблений напій королеви Єлизавети II

Даяна Швець
23 серпня 2024, 19:59
111
Попри те, що королева Британії відійшла у вічність ще два роки тому, шанувальники все ще цікавляться її життям.
Королева Елизавета
Королева Елизавета дуже любила мартіні / колаж: Главред, фото: Getty Images

8 вересня 2022 року не стало Британської королеви. Єлизавета була легендарною та надзвичайною жінкою, яку згадуватимуть ще багато років.

Особливо фанати Її Величності цікавляться звичками королеви, які можуть відкрити завісу її довголіття та чудового самопочуття, навіть в поважному віці.

Як відомо, стюардеса Елізабет Еванс, була членом екіпажу літака монархині та її чоловіка — принца Філіпа — під час їхнього туру по Сінгапуру та Малайзії 1989 року. Саме вона, за версією видання People, зібрала серію особистих речей покійної королеви Єлизавети II на аукціоні Hansons Auctioneers.

відео дня

Елізабет Еванс поділилася, що в перелік її відповідальностей під час польотів було те, щоб у королеви завжди був келих улюбленого напою.

Що за напій - мартіні

Мартіні — популярний коктейль, що робиться з джину та сухого білого вермуту.

Класифікується як аперитив.

Належить до офіційних напоїв Міжнародної асоціації барменів, категорія "Незабутні".

Завдяки багатьом відображенням в літературі та кіно здобуло майже культового статусу, повідомляє Вікіпедія.

Не секрет, що одним із найвідоміших вподобань Єлизавети було мартіні. Цей вид алкоголю вона любила практично до самої своєї смерті. Королева мала звичку наприкінці складного дня випивати смачний коктейль, а також пила його під час подорожей.

Відмовилася монархиня від цієї звички лишень за рік до смерті. І особливо від ритуалу випивати мартіні перед сном.

Окрім мартіні, Її Величність також цінувала смак джину і Дюбонне. Солодке вино зазвичай подавали королеві за вечерею.

Королівська сім'я - останні новини

Нещодавно видання Mirror повідомило ім'я багатого залицяльника Кейт Міддлтон. Мало хто знає, що стосунки Вільяма і Кетрін могли назавжди закінчитися ще 2007 року.

Нещодавно видання US Weekly розповіло, що сталося між Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Принцеса Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася в громадськості - на параді Trooping the Color. А все через те, що зараз вона лікується від онкозахворювання.

Інсайдери Букінгемського палацу навіть повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

Читайте більше про Міддлтон:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Уильям Єлизавета II принц Гаррі Королева Британії алкоголь
Реклама

Головне за день

Жорсткий удар: США ввели нові санкції проти Росії та поплічників агресора

Жорсткий удар: США ввели нові санкції проти Росії та поплічників агресора

20:07 Світ
В Україну йде нова хвиля спеки: які дві області заливатимуть дощі

В Україну йде нова хвиля спеки: які дві області заливатимуть дощі

19:49 Синоптик
"На два кроки попереду": прем'єр Індії розповів Зеленському, про що говорив з Путіним

"На два кроки попереду": прем'єр Індії розповів Зеленському, про що говорив з Путіним

18:30 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Архип від Ніколаєва : син путіністки Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва 31000

"Архип від Ніколаєва": син путіністки Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає 23307

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

ЗСУ пішли на рекорд: стали відомі результати контрнаступу на Харківщині - 3 ОШБр 6349

ЗСУ пішли на рекорд: стали відомі результати контрнаступу на Харківщині - 3 ОШБр

Привітання з Днем Прапора України - красиві картинки і слова 4891

Привітання з Днем Прапора України - красиві картинки і слова

Останні новини

20:29

Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт

20:15

Загадка, яка заплутає кожного: треба знайти 3 відмінності між картинками за 18 секунд

20:08

Що знаходиться всередині Місяця: вчені зробили цікаве відкриття

20:07

Жорсткий удар: США ввели нові санкції проти Росії та поплічників агресора

19:59

Пила його аж до самої смерті: який відомий улюблений напій королеви Єлизавети II

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
19:49

В Україну йде нова хвиля спеки: які дві області заливатимуть дощі

19:28

Встановили український прапор: ЗСУ провели операцію у тимчасово окупованих Олешках

19:28

Вилетіли навіть штурмовики: Білорусь перекинула 1000 "штиків" до кордону з Україною

19:10

У Росії було три імперії, а четвертої не буватиПогляд

Реклама
19:01

"Воювати у 25-му році керівництво РФ не планує": експерт про дату кінця війни

18:51

Як правильно точити ніж: шеф-кухар поділився цінними порадамиВідео

18:37

Чи можна включати кондиціонер у дощ: одна дія вбереже від небезпеки

18:30

"На два кроки попереду": прем'єр Індії розповів Зеленському, про що говорив з ПутінимФото

18:16

Не лише Покровський напрямок: в Генштабі чесно розповіли про найпекельніші точки

18:14

Буде сяяти чистотою: 3 важливі кроки, як почистити пуховик без пранняВідео

18:12

Священники радять саме їх: найкращі молитви за солдата на війні та перемогу УкраїниВідео

17:48

Операція ЗСУ стала ударом: РФ відвела частину військ з Харківського напрямку

17:40

Водіям на замітку: що означають білі зигзагоподібні лінії на дорозі

17:33

33 стрічки незалежної України, які можна переглянути у вільному доступі новини компанії

17:31

"Єдині. Незалежні": ведучі телемарафону взяли участь у спецпроєкті до Дня Незалежності новини компанії

Реклама
17:29

Наслідки удару по "Кавказу" досі усувають: РФ зупинила поромне сполучення з Кримом

17:18

Як відмити конфорки від жиру: швидкий та ефективний спосібВідео

17:16

Ціни різко підскочать: восени картопля коштуватиме значно дорожче

17:04

Московська церква підтвердила, що Порошенко служив у них паламарем і був меценатом - ЗМІ

17:00

ЗСУ "кинули оком" на трасу: армію РФ можуть чекати неприємності на двох напрямках

16:51

Ситуація з відключеннями світла в Україні зміниться: яка причина

16:50

У якому віці люди починають стрімко старіти: неочікувана відповідь вчених

16:33

Оточення замкнулось, там тисячі: війська РФ разом з кадирівцями попали в котел

16:32

Україна та Індія підписали 4 угоди: Зеленський розкрив перші результати візиту МодіФото

16:27

Лише тоді Кремль зрозуміє: в Міноборони розповіли про план завершення війни

16:18

"Здохнемо": у шлюбі Преснякова очікуються серйозні зміни

16:08

У колонії в РФ спалахнув бунт: ув'язнені захопили заручників і вбили співробітника ФСВП

16:00

В Єврокомісії стали на сторону України в справі щодо заборони нафти "Лукойлу"

15:54

Півмільйона людей можуть померти: спека в Європі різко зростає – The Guardian

15:53

Вмикати пралку не потрібно: як швидко почистити рукави куртки – 5 способівВідео

15:31

Українська ведуча розповіла про інтимну пропозицію від росіянинаВідео

15:15

Припече до +35: як потішить українців погода на День Незалежності

15:15

Як прибрати пригорілий нагар зі сковороди: непростий, але дуже ефективний спосібВідео

15:08

ЗСУ можуть перекрити сухопутний коридор до Криму: Братчук розкрив деталі

14:58

Пролунали потужні вибухи: у Маріуполі зафіксували прильоти по російській ППО

Реклама
14:38

Алсу запідозрили в новому романі

14:18

Вибухи на Харківщині: РФ вдарила по центру Куп'янська-Вузлового - є загиблі

13:59

Взимку буде важче: експерт розповів невтішний сценарій блекауту в Україні

13:58

Тапки і балахон: "шалена імператриця" Аллегрова здивувала своїм пошарпаним виглядом

13:51

Терти не потрібно: як за хвилини видалити жир із скла духовкиВідео

13:44

"1+1 Україна" працює над новим проєктом "Анатомія дива" про загадкові та надскладні медичні випадки

13:43

Пором вигорів і пішов на дно: супутник показав наслідки удару по порту Кавказ

13:41

Актори фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зачитають вірші своїх героїв під час "Книжкової країни" на ВДНГ

13:40

Путін може оголосити мобілізацію в Росії: Ейдман назвав імовірні терміни

13:28

Що таке "прасунок": мало хто знає справжнє значення словаВідео

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти