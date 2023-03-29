Пілот однією запискою позбавив дівчину від страху літати в літаку: що в ній намальовано

Мешканка Італії, яка раніше страждала від аерофобії, зуміла подолати свій страх, завдяки записці, яку їй передав пілот авіакомпанії British Airways.
У ній було зображено поперечний переріз літака і діаграма аеродинаміки, за допомогою яких льотчик пояснив пасажирці, як буде летіти літак, розповіла вона в Twitter.
"У вряди-годи я прийшла похвалити British Airways, а не критикувати їх. Вчора сіла в літак, тремтячи від страху, а вийшла з нього спокійна, з діаграмою аеродинаміки, намальованою пілотом справою, який поодинці вилікував 80 відсотків мого страху перед польотами", - написала Джулія в Twitter про свій досвід.
Також вона опублікувала фото тієї самої записки.
Раніше ми повідомляли, що мати новонародженого хлопчика забороняє бабусям і дідусям міняти його підгузники, підкреслюючи, що таким чином вона хоче захистити "приватне життя" своєї дитини.
Нагадавши, дівчина чотири місяці не знала імені свого хлопця. Користувач популярного американського форуму Reddit розповіла, що вона не знала імені свого хлопця протягом перших чотирьох місяців їхніх стосунків. Не знаючи, його звуть Патрік або Річард, вона відчайдушно шукала інформацію і уникала ситуацій, коли потрібно було називати хлопця по імені. Але нарешті вона знайшла відповідь у документах на його машину.
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