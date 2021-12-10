Планували заручини: на Чернігівщині в ДТП загинула молода закохана пара

У страшній ДТП загинула молода пара / фото скрін

На Чернігівщині в страшній аварії загинуло 13 осіб - вантажний автомобіль влетів у пасажирську маршрутку з пасажирами.

У цій аварії загинула також молода закохана пара, повідомляє RadioTrek.

Ярослав Веремієнко і Вікторія Гурін опинилися в цій маршрутці напередодні своїх заручин. Закохана пара мріяла про те, щоб бути завжди разом і Ярослав збирався зробити пропозицію своїй коханій.

Однак їхнім мріям було не судилося здійсниться, і вони обидва загинули в страшній ДТП під Черніговом.

Батьки дівчини відмовилися поховати дочку в одній могилі з її коханим. Тому Ярослава поховали в Борзні, звідки він родом, а Вікторію – в Мені.

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Ярослав був єдиним сином у родині. Його матері перед похоронами викликали швидку допомогу, їй стало зле.

"Я навіть не уявляю, як зараз все це переживає його мама. Він був дуже спокійним і добрим, нікому в житті не заподіяв зла", - розповіла знайома сім'ї Веремієнків.

На його письмовому столі стоять фотографії з коханою дівчиною. Він працював в колл-центрі і навчався заочно. Хотів швидше зібрати необхідну суму на весілля.

Ярославу та Вікторії було по 23 роки й того дня вони разом їхали на роботу.

Як розповіли рідні Ярослава у коментарі для ТСН, хлопець збирався зробити пропозицію Вікторії найближчими днями.

Страшна аварія на Чернігівщині

Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом з безліччю загиблих і постраждалих.

Що могло стати причиною ДТП

Передбачається, що аварію могли спричинити несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса.

Одним з ймовірних факторів, який міг спричинити аварію-погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені під час розслідування.

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