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Під Києвом забудовник зганьбився через рекламу квартир із матюками

24 листопада 2021, 19:34

Скарги від ірпінців пішли до них наверх - вони пропонуватимуть розглянути це питання на засіданні комісії Ірпінської міськради.

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Забудовник потрапив у скандал через рекламу з матами

В Київській області забудовник розмістив рекламу своєї нерухомості з нецензурною лексикою, повідомляють користувачі Мережі.

Після змістом реклами зацікавилися в Ірпінській міській раді і хочуть притягнути до відповідальності за неприйнятний "креатив".

Депутат Ірпінської Мінської ради Тимур Нагалевський розповів, що йому зателефонували з офісу Уповноваженого із захисту державної мови. Там обурилися нецензурною рекламою і бездіяльністю місцевої влади.

Скарги від ірпінців пішли до них наверх - вони пропонуватимуть розглянути це питання на засіданні комісії Ірпінської міськради з питань Регламенту, депутатської етики та внутрішньої політики, виявлення та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та інформаційної політики,– сказав депутат.

За його словами, одна спроба такого розгляду вже була, втім, тоді не вистачило голосів. Також скандальну рекламу обговорювала комісія Київської обласної ради. Незважаючи на це, білборди досі висять в Ірпені і вздовж трас на околицях Києва.читайте такожМаленька квартира-зручні рішення: як зробити незвичайну перегородку у вітальні

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Нагалевський додав, що, крім усього, попросив втрутитися в ситуацію Ірпінського міського голову. Депутат сподівається, що той звернеться до кінцевого бенефіціара компанії, яка зробила собі "гучну" рекламу. Крім того, забудовник є лідером політичної партії, яку представляє міський голова і найбільша фракція в міській раді.

У разі, якщо це не дасть жодних результатів, Нагалевський пообіцяв залучити до вирішення ситуації Міністерство внутрішніх справ і особисто його голову Дениса монастирського.

Раніше Главред повідомляв про те, що експерти назвали оптимальний час для покупки квартири. Фахівці визначили точні дати як для покупки житла в новобудові, так і для придбання нерухомості з других рук.

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Київська область соціальна реклама нецензурна лексика новини Ірпеня Денис Монастирський
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