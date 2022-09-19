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Похорон королеви Єлизавети II - онлайн-трансляція похоронної процесії

19 вересня 2022, 12:35

Сьогодні британська королева Єлизавета II вирушає у свій самий останній шлях після 70-ти років бездоганного правління Сполученим Королівством.

Похорон королеви Єлизавети II
Похорон королеви Єлизавети II / instagram.com/theroyalfamily

Королева Єлизавета II знайде свій останній притулок сьогодні, 19 вересня, в каплиці, де поховані її найближчі люди. Похоронна процесія розпочнеться о 12:00 за київським часом, і триватиме весь день.

О пів на дев'яту почалися останні приготування до останнього шляху Єлизавети II - двері Вестмінстер-холу, в якому було виставлено труну королеви, закрилася, йде підготовка до урочистої ходи до Вестмінстерського абатства.

О першій годині дня труну з королевою внесуть у Вестмінстерське абатство, де почнеться урочиста панахида в присутності гостей. Вона триватиме близько години. Після служби по всій країні оголосять дві хвилини мовчання на честь Єлизавети II, а потім прозвучить Державний гімн.

Потім труна в катафалці, в супроводі автомобільного кортежу з членами Британської королівської сім'ї, відправиться в каплицю святого Георга. Там пройде остання церковна служба, після якої на труну Єлизавети II покладуть королівські регалії. Потім королівську труну опустять до усипальниці.

Свій останній притулок тіло Єлизавети II знайде в меморіальній каплиці її батька - короля Георга VI. Там вже покояться останки її коханого чоловіка, принца Філіпа Единбурзького, і її молодшої сестри, принцеси Маргарет. Церемонія поховання буде закритою-лише для членів британської королівської сім'ї.

Онлайн-трансляцію похорону королеви Єлизавети II можна подивитися тут.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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