"Схожий на вовка": Комаровський розповів, звідки взявся штам Омікрон

Комаровський розповів про штам Омікрон / УНІАН

В Україні вже виявили перший випадок штаму Омікрон, при цьому на тлі зростання кількості країн, де циркулює цей дуже заразний маловивчений варіант, в суспільстві виникає "паніка".

Доктор Євген Комаровський в ефірі каналу Україна поділився думкою, наскільки побоювання виправдані.

Також дитячий лікар назвав низку версій-гіпотез про можливі причини появи штаму Омікрон, який відрізняється від інших штамів легшим перебігом хвороби при зараженні.

Для цього Комаровський почав із образних прикладів, закликавши представити "самий первородний уханьський коронавірус "- умовним "вовком".

"І потім виникли інші віруси: Альфа, Бета, Дельта - вони схожі на цього вовка. Але в той же час їх можна порівняти з собаками, лайкою, вівчаркою... але, тим не менш, вони схожі на вовка. І раптом з'являється вірус, який більше схожий на йоркширську блондинку або на болонку, а не на вовка!"- пояснив він.

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При цьому доктор зазначив, що еволюційного шляху цього перетворення вірусів ніхто не бачив.

Звідки міг взятися Омікрон

Комаровський розповів, що існує чотири версії про новий штам.

Перша - що саме Омікрон довго жив в організмі ВІЛ-інфікованих людей. І в підсумку почав передаватися іншим людям. Але якщо такий вірус не зміг вбити людину з ВІЛ, чий імунітет і так ослаблений, то швидше за все й іншим безпечний.

Друга версія - що варіант коронавірусу Омікрон мутував в організмі гризунів.

Третя - мутований вірус "вийшов" із африканської країни, де "немає нормального медичного контролю".

Четверта - що "Омікрон" обмінявся фрагментами геному з одним з уже існуючих коронавірусів, на який хворіють люди.

Як себе захистити

У підсумку лікар Євген Комаровський закликав українців не надто переживати через Омікрон, але продовжувати дотримуватися карантинних профілактичних заходів, а також щепитися від COVID-19.

"Але не слід впадати в паніку, продовжуємо робити все те, що й раніше: вакцинуватися, носити маски в громадських місцях, тощо", - уклав лікар.

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