УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

"Схожий на вовка": Комаровський розповів, звідки взявся штам Омікрон

18 грудня 2021, 21:49

Відомий дитячий лікар назвав низку версій-гіпотез про можливі причини появи штаму Омікрон.

Комаровський
Комаровський розповів про штам Омікрон / УНІАН

В Україні вже виявили перший випадок штаму Омікрон, при цьому на тлі зростання кількості країн, де циркулює цей дуже заразний маловивчений варіант, в суспільстві виникає "паніка".

Доктор Євген Комаровський в ефірі каналу Україна поділився думкою, наскільки побоювання виправдані.

Також дитячий лікар назвав низку версій-гіпотез про можливі причини появи штаму Омікрон, який відрізняється від інших штамів легшим перебігом хвороби при зараженні.

Для цього Комаровський почав із образних прикладів, закликавши представити "самий первородний уханьський коронавірус "- умовним "вовком".

"І потім виникли інші віруси: Альфа, Бета, Дельта - вони схожі на цього вовка. Але в той же час їх можна порівняти з собаками, лайкою, вівчаркою... але, тим не менш, вони схожі на вовка. І раптом з'являється вірус, який більше схожий на йоркширську блондинку або на болонку, а не на вовка!"- пояснив він.

Реклама

читайте такожНазвані два незвичайних симптому Омікрон-штаму коронавірусу

При цьому доктор зазначив, що еволюційного шляху цього перетворення вірусів ніхто не бачив.

Звідки міг взятися Омікрон

Комаровський розповів, що існує чотири версії про новий штам.

  • Перша - що саме Омікрон довго жив в організмі ВІЛ-інфікованих людей. І в підсумку почав передаватися іншим людям. Але якщо такий вірус не зміг вбити людину з ВІЛ, чий імунітет і так ослаблений, то швидше за все й іншим безпечний.
  • Друга версія - що варіант коронавірусу Омікрон мутував в організмі гризунів.
  • Третя - мутований вірус "вийшов" із африканської країни, де "немає нормального медичного контролю".
  • Четверта - що "Омікрон" обмінявся фрагментами геному з одним з уже існуючих коронавірусів, на який хворіють люди.

Як себе захистити

У підсумку лікар Євген Комаровський закликав українців не надто переживати через Омікрон, але продовжувати дотримуватися карантинних профілактичних заходів, а також щепитися від COVID-19.

"Але не слід впадати в паніку, продовжуємо робити все те, що й раніше: вакцинуватися, носити маски в громадських місцях, тощо", - уклав лікар.

Читайте також:

viber
Дельта коронавірус Євген Комаровский Коронавірус Київ омікрон
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграУ чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного Тигра Гороскоп на сьогодні 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіГороскоп на сьогодні 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - гроші Улюблений напій - ідеальне добриво для квітів: як застосувати чайну заварку і не вбити рослинуУлюблений напій - ідеальне добриво для квітів: як застосувати чайну заварку і не вбити рослину Гороскоп на 2022 рік для Водоліїв: кар'єрні успіхи, нереальна харизма та унікальні можливостіГороскоп на 2022 рік для Водоліїв: кар'єрні успіхи, нереальна харизма та унікальні можливості Біди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 рокуБіди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 року
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
22:47

"Ти спробуй-но, повернись-но, в колишні місця": рецензія на фільм "Людина-павук: немає шляху додому"

22:22

Можлива агресія Росії: Резніков розповів, чого потребує УкраїнаВідео

21:54

У Росії висунули новий ультиматум НАТО і перейшли до погрозФотоВідео

21:49

"Схожий на вовка": Комаровський розповів, звідки взявся штам Омікрон

21:23

Росіянам, які воювали за Україну, спростили отримання громадянства: Зеленський підписав законВідео

Реклама
21:16

Кулеба вимагає від Євросоюзу внести ясність щодо санкцій проти РФВідео

20:56

Світовий банк знову позичив гроші Україні: на що їх витратятьВідео

20:40

Зараження Омікроном: вчені назвали несподіваний симптомВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Водоліїв: кар'єрні успіхи, нереальна харизма та унікальні можливостіВідео

20:24

У Києві спалахнув ресторан, гості закладу вибігали на вулицю

19:47

У бігах від повістки: Порошенка виявили в Стамбулі у ВарфоломіяВідео

19:40

Ціна електроенергії підскочить на 25%: українцям назвали причину і терміниВідео

19:34

У Києві запалили вогники на головній ялинці країниВідео

19:25

Газ, якого не буде, замість вугілля, якого немає?Погляд

19:10

Вчені порівняли ризики повторного зараження на Омікрон і Дельту: які результатиВідео

18:51

На українців чекає підвищення податків: Зеленський підписав "ресурсний" законВідео

18:34

ЄС поки що не готовий прийняти Україну: в МЗС Латвії назвали справжню причину

18:31

На різдвяні свята в Україні посилюють карантинВідео

17:57

Опубліковано нові фото перекидання військ РФ на кордон з УкраїноюВідео

17:45

Українські прилавки завалені фальсифікатом масла: хто фабрикує і як відрізнити підробкуВідео

Реклама
17:17

У Лукашенка заявили про "плацдарм НАТО" в Україні та пригрозили "ядерною палицею"Відео

17:08

У Європі стався сильний землетрус: потрусило Італію і ГреціюВідео

16:43

Учитель зґвалтував школярку в Кривому Розі: несподівані подробиці резонансної справи

16:31

У Київтеплоенерго розповіли, як не переплачувати за "комуналку"Відео

16:07

Омікрон - в Україні: Голубовська розповіла, що пацієнт з новим COVID-штамом вже хворів на коронавірус

15:49

Північний потік-2 - це помилка: у ФРН сумніваються у запуску нового газопроводуВідео

15:35

Зірка Comedy Club потрапив до лікарні з серйозним ураженням легенів

15:27

Прикмети на 19 грудня: що не можна робити в день святого Миколая і як не потрапити в бідуВідео

15:13

П’яний прокурор у Кривому Розі зніс зупинку і ховався в авто від поліціїВідео

14:49

Гогілашвілі заявив про емоційний тиск і розповів про наркобізнес в УкраїніВідео

14:41

В Україні відповіли на ультиматум Росії НАТОФотоВідео

14:36

У МЗС Росії вважають "недоречними" вимоги гарантій ненападу на УкраїнуВідео

14:31

Гороскоп на 2022 рік для Козерога: доленосні рішення і каскад змінВідео

14:25

На Луганщині поліцейський героїчно врятував дитину з охопленої вогнем квартири

14:05

Труп валявся на дорозі: у Полтавській області знайшли мертвою жінку

13:49

На Миколая прийде справжня зима: Україну огорнуть хуртовини і снігові замети, а дороги - ожеледицяВідео

13:43

У січні 2022 українцям загрожує дефіцит хлібаВідео

13:42

Аксесуари для "захисту від 5G" виявилися радіоактивними – в інтернеті продавали небезпечний товар

13:39

Повний Місяць в грудні 2021: що не можна робити в цей день і що можна, ритуал на залучення грошей

13:32

Польща змінила правила в'їзду для українцівВідео

Реклама
13:09

У Росії солдат власноруч зашив собі рот звичайною голкоюВідео

13:07

Не шукайте "чарівну" пігулку: Комаровський розповів, як позбутися кашлю після COVID-19

13:00

Гороскоп на завтра 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпекаВідео

12:46

Чоловік жорстоко вбив усіх своїх дітей і отруїв жінку

12:26

Клієнтка Нової Пошти двічі заплатила за посилку, але залишилася без бандероліВідео

12:10

Напівголий Кива показав, як "православні зміцнюють здоров'я"Відео

12:06

"Без інших країн": в РФ заявили, що обговорюватимуть "гарантії безпеки" тільки зі США

11:28

Летів на шаленій швидкості: у Києві водій розбив більше десятка авто і втікВідео

11:16

Київ попросив у Вашингтона нове озброєння для захисту від РФ - CNNВідео

11:11

Спалаху захворюваності "Омікроном" в Україні потрібно очікувати в лютому 2022 року – РНБОВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти