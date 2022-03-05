Поки не переможемо російських загарбників, в Україні немає вихідних - Зеленський

Володимир Зеленський виступив з черговим зверненням до українців / Reuters

Президент Володимир Зеленський виступив з черговим зверненням до українців. За його словами, неважливо, який зараз день тижня - "в країні більше немає вихідних", і так буде до самої перемоги над агресором.

"Десята доба нашої вітчизняної боротьби, щирої віри та цілодобової роботи. Десята доба як один нескінченний день, як одна нескінченна ніч, що не дає відпочинку. Сьогодні субота. Це слово на війні нічого майже не означає, як понеділок, четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими... Країна не знає більше вихідних. Неважливо, що на годиннику, не важливо, що на календарі. І так - до перемоги", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, Україні вдалося не допустити гуманітарної кризи на західному кордоні після вторгнення Росії. Зараз в України фактично немає кордону з Польщею, яка дуже допомагає українцям у ці важкі часи.

"Ніхто не питає, якої ви національності, віри, скільки у вас грошей. Фактично у нас більше немає кордону з Польщею. Дружньою Польщею. Тому що ми разом на боці добра. Нам не до кордонів. Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся! Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та всіх інших дружніх країн. Повертайтеся, тому що загрози більше немає" , – сказав Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто зараз бореться за свободу і незалежність України, і зазначив, що влада вже зараз думає над тим, як будуть відновлювати країну після перемоги.

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"Ми вже думаємо про майбутнє. Для всіх українців після війни. Про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Вже є рішення про невідкладну допомогу і про десятки мільярдів доларів на відновлення України після війни. І це лише перші рішення. Я підкреслюю: це лише перші", - заявив президент.

Як повідомляв Главред, на сьогодні Україну залишили 1,2 мільйона біженців на фоні війни Росії проти України. Про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначається, що з 1 209 976 біженців більше половини перебралися до Польщі, інші вирушили в інші сусідні країни, включаючи Угорщину, Словаччину, Молдову і Румунію.

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