Замах на міністра Лещенка: оприлюднені фото злочинців

Замах на Романа Лещенка-фото злочинців / fakty.ua

В Офісі генерального прокурора сьогодні показали фото затриманих замовників замахи на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Злочинцями виявилися громадянин США і його довірена особа, інформує сайт ОГП.

За даними слідства, замовником і організатором замаху виявився громадянин США, який для вирішення спірних питань у бізнесі із залученням довіреної особи підшукав кілера, якому передав частину коштів у сумі 20 000 доларів. Їх затримали під час передачі завдатку.

Наразі затриманим повідомили про підозру на вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людини та вимагання. Вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

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Замахи на чиновників в Україні

Сьогодні повідомлялося про те, що в Україні запобігли замах на керівника одного з українських міністерств.

Жертвою замаху міг стати міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко. Поліція затримала підозрюваних у підготовці замаху на міністра.

Замах на Сергія Шефіра сталося на виїзді з Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.

Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi а-8, пасажиром якого був перший помічник президента. Водій авто отримав три кулі і був госпіталізований. Сам Шефір не постраждав.

В офісі президента заявили, що з автоматичної зброї намагалися вбити ключового члена команди Зеленського. Інцидент пов'язують зі спробою протидіяти політиці президента щодо деолігархізації та детінізації економіки, проти якої об'єдналися напівкримінальні та економічні суб'єкти.