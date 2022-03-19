Повна аналогія з Україною: Невзоров показав головну газету СРСР у день вторгнення до Чехословаччини

Невзоров / Radiokp

Російський журналіст і телеведучий Олександр Невзоров пояснив походження ідеології Кремля про "мілітаризм"," порятунок світу "і" зовнішній вплив " Заходу.

За його слово, російські окупанти пропагують в Україні те ж саме, що говорили і в день вторгнення до Чехословаччини ще за СРСР.

Невзоров опублікував замітку з головної газети СРСР"Правда". У матеріалі 21 серпня 1968 року стверджувалося, що політики з Чехословаччини попросили допомоги у Союзу, тому СРСР нібито і направив свої війська в якості "миротворців".

"Ось, звідки списана сьогоднішня ідеологія окупації України. Практично слово в слово. Ось маячня про мілітаризм і порятунок світу в Європі. Це заголовок газети СРСР в день вторгнення в Чехословаччину", - повідомив Невзоров.

Зокрема, пропагандистській статті 1968 року йдеться про те, що "Празька весна" нібито несла потенційну загрозу Радянському союзу. Тому Червона Армія вирушила рятувати громадян Чехословаччини від мілітаризму і агресії з боку Європи, щоб передбачити повалення соціалізму, а головна мета операції – мир.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

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