Польща готова стати гарантом безпеки України - Дуда

Польща готова стати гарантом безпеки України / president.gov.ua

Польща готова підтримати Україну та стати гарантом її безпеки. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє CNN.

Президент сусідньої держави зазначив, що вважає це своїм обов'язком. Також він пошуткував щодо "допомоги" зі сторони Угорщини та Німеччини.

"Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки та гарантом миру, то Польща братиме участь у цьому. Це вам не Угорщина зі своїм вічним невдоволенням чи Німеччина з "швидкою" допомогою", - сказав Анджей Дуда.

Дуда подякував своїм громадян за допомогу, яку вони надали українцям та заявив, що польський народ не звертає уваги на пропаганду Кремля.

"Усі знають, що це марна інформація. Ми всі добре знаємо, що українці не нацисти. Можу сказати, що добре знаю Україну. Я побував там у багатьох місцях. Це напад на вільну і суверенну державу. Країна, яка хотіла стати незалежною і дуже багато працювала для цього", - додав Дуда.

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Нагадаємо, раніше президент Польщі Анжей Дуда за кілька годин до нападу росіян 24 лютого був у столиці України і встиг її покинути.

"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як воно сталося. Прощаючись, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", - заявив політик.

За словами президента Польщі, президент Зеленський був упевнений, що українська армія зможе вистояти проти російських військ.

22 травня Дуда прибув з раптовим офіційним візитом до Києва - на знак підтримки України. Разом з президентом Зеленським польський лідер прибув до Верховної Ради і виступив перед парламентарями. Він заявив, що ніхто не зможе порушити єдність українського та польського народів.

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