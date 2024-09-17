Користувачі Apple масово скаржаться на iOS 18: як оновлення "вбиває" iPhone

Вчора, 16 вересня, о 20:00 за київським часом, на всіх смартфонах Apple, починаючи з iPhone SE другого покоління, iPhone Xr і iPhone Xs, вийшло останнє програмне забезпечення нової версії iOS 18. Воно вийшло якраз перед запуском iPhone 16.
Користувачі масово почали оновлювати свої гаджети, однак... стикнулися з розчаруванням. Проблема з батареєю здивувала багатьох - продуктивність їхніх пристроїв різко погіршилася, пише NY Post.
На платформі X (колишній Twitter) користувачі вже бідкаються, що "шкодують про оновлення", адже операційна система швидко розряджає батарею їхніх смартфонів. Окрім цього, пристрої тепер сильно перегріваються.
"Я оновив програмне забезпечення до iOS 18, і рівень заряду батареї різко впав. Минула лише година після того, як я зарядив телефон до 80%, і не так вже й багато його використовував, а зараз вже залишилося 67%", - написав один із користувачів.
Однак є і інша думка, що ситуація з батареєю та оновленням є циклічною, що це абсолютно нормально. І з iOS 17 обурені фанати Apple скаржилися на такі ж проблеми з часом роботи батареї.
"Встановлення нової ОС на iPhone запускає багато процесів у фоновому режимі: від індексації до перекалібрування батареї, і це може тривати кілька годин або навіть днів. Це не лише споживає енергію, але й перекалібрування батареї може створити враження, що батарея розряджається швидше, хоча насправді це не так", — пояснив дослідник ZDNet Адріан Кінгслі-Хьюз для Daily Mail.
Які пристрої є сумісними з iOS 18?
Окрім новеньких iPhone 16, оновити свій смартфон до нової версії також можуть власники:
- iPhone XS / XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11, 11 Pro / Pro Max
- iPhone SE (2020)
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max
- iPhone SE (2022)
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max.
Що зробити, щоб менше сідала батарея в телефоні?
Згідно з даними ZDNet, користувачі смартфонів, які стурбовані цією проблемою, можуть спробувати перезавантажити свої пристрої та оновити додатки, щоб виправити ситуацію. Ще однією рекомендацією є знизити яскравість екрану, скинути налаштування мережі, використовувати "темний режим" або вимкнути функцію Wi-Fi Assist, яка автоматично перемикається на мобільні дані, коли Wi-Fi працює повільно.
Що робить Apple?
Apple - американська корпорація, розробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, смартфонів, програмного забезпечення та цифрового контенту. Штаб-квартира розташована в Купертіно, штат Каліфорнія, пише Вікіпедія.
Чому швидко сідає батарея?
"Погана робота батареї може вказувати на її зношеність, яку можна легко перевірити в налаштуваннях iPhone у вкладці "Батарея". Заміна батареї може вирішити проблему. Зрештою, проблема повинна вирішитися з часом після завершення оновлення. Іноді користувачам доводиться чекати наступного оновлення програмного забезпечення, щоб виправити помилки", - пояснюють експерти.
Що буде в 18 iOS?
Довгоочікуване оновлення iOS 18 дозволяє користувачам більше налаштовувати інтерфейс, відмовившись від сітки на головному екрані і дозволивши розміщувати додатки де завгодно, змінювати їхні кольори і розміри іконок. Також
Загалом, iOS 18 забезпечує більше гнучкості та можливостей для персоналізації, робить роботу з пристроєм зручнішою та безпечнішою, і тому варта встановлення.
Презентація iPhone 16 - останні новини
Як відомо, Apple готує ще одну презентацію. Серед новинок будуть перші комп'ютери Mac з чіпами M4, які створені для штучного інтелекту.
Також Главред розповів, як виглядають iPhone 16, навушники та годинник, а також коли і за скільки можна купити. У моделі буде навіть включена нова теплова конструкція для боротьби з перегрівом.
Експерти також розповіли, яким буде новий iPhone 16 від Apple, а також про ключові характеристики та особливості, які очікуються в новій моделі.
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