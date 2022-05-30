Порошенко втретє намагається виїхати з України: звернувся до Зеленського

Порошенко намагається виїхати з України / УНИАН

Колишній президент України і народний депутат Петро Порошенко планує втретє спробувати виїхати з України. Він навіть звернувся до Володимира Зеленського, щоб цього разу йому ніхто не перешкоджав у перетині кордону. Звернення він опублікував на своїй сторінка у Facebook.

Він стверджує, що направляється на Конгрес і саміт Європейської народної партії. Порошенко вважає, що минулі його спроби виїзду були незаконно зірвані.

"Після того, як незаконно була зірвана моя поїздка в складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу в цьому році, сподіваюся, що висновки зроблені і ніхто вже не буде перешкоджати моєму виїзду в Роттердам", - написав Порошенко.

Він намагається запевнити Зеленського в тому, що опозиція разом з владою працює на зміцнення України.

Порошенко повідомив, що планує домогтися:

надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні;

підтримки України у війні проти Росії;

надання фінансової допомоги Україні та схвалення "плану Маршала 2.0" для післявоєнного відновлення.

У Порошенка заплановані виступи на конгресі і саміті ЄНП, ряд зустрічей з керівниками ЄС, держав і урядів країн, лідерами європейських партій.

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Спроби Порошенка виїхати з України

О 21.50 27 травня до пункту пропуску Рава-Руська у Львівській області прибув Петро Порошенко, який є членом Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, та 5 супроводжуючих його людей.

Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ до Парламенської асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

Як повідомляють ЗМІ, в ході перевірки цього документа виявилося неможливим встановити його дійсність: не зчитувався QR - код.

О 23.50 експрезидент і супроводжували його люди повернулися на територію України.

Вже наступного дня Порошенко знову спробував виїхати з України, однак йому теж відмовили. Він стверджує, що його не випустили, оскільки, за словами прикордонників, він "надав не всі документи".

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