Після скандального розлучення В'ячеслав Узєлков вдруге одружується

В'ячеслав Узєлков планує одружується вдруге / instagram.com/uzelkov_official

42-річний професійний боксер і шоумен В'ячеслав Узєлков вирішив пов'язати себе узами шлюбу вдруге.

З першою дружиною, Мариною Боржемською, боксер прожив 22 роки, і розлучався з жахливим скандалом, який широко висвітлювали ЗМІ у 2018 році. Від шлюбу з Боржемською у Узелкова двоє дітей - Роберт та Олівія, зв'язок з якими спортсмен не підтримує.

Влітку 2021 року В'ячеслав Узєлков взяв участь у шоу Одруження наосліп, так як, за його словами, був готовий знайти свою справжню любов. У пару спортсмену обрали Юлію Черницьку- "фітнес-маму" чотирьох дочок. Незважаючи на те, що Черницька і Узєлков були давно знайомі, стосунки не склалися - після проєкту фітнес-мама назвала Узєлкова своїм ворогом і "хворим на голову".

Оговтавшись після невдачі з Черницькою, боксер в жовтні 2021 року поділився з фанатами новиною про те, що він вже знайшов свою другу половинку. Правда, своє особисте на загальний огляд виставляти не планує.

Зараз в Instagram В'ячеслав Узєлков повідомив, що одружується на своїй обраниці. На питання, куди він зник із соціальних мереж, боксер відповів зворушливою картинкою з двома малюками, що цілуються, з лаконічним підписом: "Я одружуюсь".

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В'ячеслав Узєлков одружується на таємничій обраниці менш ніж через півроку після знайомства / instagram.com/uzelkov_official

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Раніше в мережі з'явилося фото єдиного онука Таїсії Повалій.

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