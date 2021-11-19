Постковідний синдром: у МОЗ розповіли, як повернутися до звичного життя після COVID-19

Що таке постковидний синдром / Pixabay

Повертатися до звичного життя після перенесеного COVID-19, часом, вкрай важко. Вона неабияк знесилює організм та імунну систему.

Люди, які перехворіли на коронавірус, все частіше скаржаться на збереження симптомів навіть після захворювання. Це явище зветься постковідний синдром і уражає значну частину населення. Такий стан може тривати від 5 до 12 тижнів або довше, говориться на сайті МОЗ.

Постковідний синдром – це симптоми, яким не можна приписати конкретний діагноз. Дослідження, проведене британськими вченими, доводить, що кожен 5 хворий коронавірусною хворобою стикався з симптомами постковіда.

Чим характеризується "постковід"

Тривалим відновленням після інфікування COVID-19.

Різними клінічними проявами: слабкість, знесилення, тривалий кашель, задишка, втрата смаку та нюху, порушення сну та свідомості, тривожність, депресія, головний біль, суглобовий синдром, випадіння волосся, розлади ендокринної системи тощо. Наразі не існує вичерпного переліку симптомів та станів, характерних для постковідного синдрому. Їх спектр широкий і постійно оновлюється та доповнюється.

Як швидко відновитися після COVID-19

Інструкції або рецепта швидкого відновлення поки немає. Проте ви можете допомогти своєму організму швидше одужати й зміцнитися. Рекомендації можуть змінюватися в залежності від перебігу захворювання і симптоматики, які у кожного різні:

Перш за все, подбайте про режим сну та здорове збалансоване харчування. Додайте у свій щоденний графік трохи активності, помірних фізичних вправ та прогулянок на свіжому повітрі, які допоможуть підтримувати тіло в тонусі. Також подбайте й про активність мозку та відновлення когнітивних здібностей. Що стосується клінічних проявів, то їх слід лікувати, як і звичайні симптоми під час захворювання. Якщо у вас є конкретні ознаки, слід консультуватися з сімейним лікарем з приводу свого стану. Він допоможе підібрати правильні препарати. І завершальний етап боротьби з постковідним синдромом – вакцинація. Люди, які перехворіли на коронавірус, мають антитіла тільки до певного штаму, тоді як вакцинація захищає в цілому, оскільки вона унеможливлює важкий перебіг коронавірусної хвороби будь-якого штаму.

За добу 18 листопада в Україні зафіксували понад 20 тисяч нових хворих COVID-19. Відомо, що серед них 1 555 дітей та 331 медпрацівник. Тим часом одужали за добу більше людей, ніж захворіли – 22 304 пацієнти.

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