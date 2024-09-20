Постраждали будівлі росіян: в РФ за одну ніч сталось аж три землетруси

В Росії сталося одразу три землетруси за одну ніч проти 20 вересня. Події відбувалися в Кемеровській області. За даними телеграм-каналів, у будинках потріскалася штукатурка та обвалилася плитка.
Перші підземні поштовхи люди в Кемеровській області відчули опівночі 20 вересня. Як повідомила Алтає-Саянська філія Єдиної геофізичної служби РАН, магнітуда землетрусу становила 4,6, а 5,8 досягала інтенсивність в епіцентрі.
Як результат землетрусу, величезна вирва у Старому Шерегеші стала ще більшою і глибшою.
За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, вони відчули кілька сильних поштовхів. А деякі очевидці стверджують, що землетрус супроводжувався гуркотом.
У Будинку культури Шерегеша, який теж потрапив до зони катаклізму, постраждала стельова ліпнина. В інших будинках потріскалася штукатурка та обвалилася плитка.
На місце землетрусу вже викликали бригади рятувальників. У радіусі 50 км вони обстежують території та житловий сектор щодо руйнувань.
Що таке землетрус
Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія.
Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі.
Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети.
Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.
Землетруси в Україні - що відомо
До речі, нещодавно в Україні також відчули підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу зафіксували у Румунії. Підземні поштовхи відчули у багатьох областях України.
Окрім цього, в Україні найближчими роками очікується землетрус магнітудою 7-7,5 балів. Який регіон "потрясе" розповів геофізик Володимир Шляховий.
Главред також розповів, які області та коли зачепить землетрус в Україні. Наша держава може стати епіцентром нищівного землетрусу в найближчий час, який відбудеться в зоні Вранча.
Інші цікаві новини:
- Вдарять заморозки -3 градуси: коли в Україні суттєво похолодає
- Україну накриє аномальне тепло: синоптик здивувала прогнозом на жовтень та листопад
- Буде сильний вітер: названо дату, коли в Україну повернуться дощі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред