УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Новини

Постраждали будівлі росіян: в РФ за одну ніч сталось аж три землетруси

Даяна Швець
20 вересня 2024, 19:46
167
За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, вони відчули кілька сильних поштовхів. А деякі очевидці стверджують, що землетрус супроводжувався гуркотом.
землетрясение
В Кемеровской области случилось землетрясение / коллаж: Главред, фото: pixabay

В Росії сталося одразу три землетруси за одну ніч проти 20 вересня. Події відбувалися в Кемеровській області. За даними телеграм-каналів, у будинках потріскалася штукатурка та обвалилася плитка.

Перші підземні поштовхи люди в Кемеровській області відчули опівночі 20 вересня. Як повідомила Алтає-Саянська філія Єдиної геофізичної служби РАН, магнітуда землетрусу становила 4,6, а 5,8 досягала інтенсивність в епіцентрі.

Як результат землетрусу, величезна вирва у Старому Шерегеші стала ще більшою і глибшою.

відео дня
В РФ случилось землетрясение
В РФ случилось землетрясение / фото: тг-канал https://t.me/Pravda_Gerashchenko

За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, вони відчули кілька сильних поштовхів. А деякі очевидці стверджують, що землетрус супроводжувався гуркотом.

У Будинку культури Шерегеша, який теж потрапив до зони катаклізму, постраждала стельова ліпнина. В інших будинках потріскалася штукатурка та обвалилася плитка.

На місце землетрусу вже викликали бригади рятувальників. У радіусі 50 км вони обстежують території та житловий сектор щодо руйнувань.

Що таке землетрус

Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія.

Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі.

Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети.

Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

Землетруси в Україні - що відомо

До речі, нещодавно в Україні також відчули підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу зафіксували у Румунії. Підземні поштовхи відчули у багатьох областях України.

Окрім цього, в Україні найближчими роками очікується землетрус магнітудою 7-7,5 балів. Який регіон "потрясе" розповів геофізик Володимир Шляховий.

Главред також розповів, які області та коли зачепить землетрус в Україні. Наша держава може стати епіцентром нищівного землетрусу в найближчий час, який відбудеться в зоні Вранча.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Росія землетрус землетрус в Україні
Реклама

Головне за день

F-16 міг потрапити у "хмару уламків": ЗМІ дізналися причину катастрофи винищувача

F-16 міг потрапити у "хмару уламків": ЗМІ дізналися причину катастрофи винищувача

21:34 Україна
Росіяни замінували дамби: Світан розкрив новий цинічний план окупантів

Росіяни замінували дамби: Світан розкрив новий цинічний план окупантів

20:59 Світ
Тисячі тонн боєприпасів злетіли в повітря: розвідка Естонії про удар по Торопцю

Тисячі тонн боєприпасів злетіли в повітря: розвідка Естонії про удар по Торопцю

20:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україна під атакою неймовірно сильної магнітної бурі: коли вона закінчиться 24614

Україна під атакою неймовірно сильної магнітної бурі: коли вона закінчиться

Вдарять заморозки -3 градуси: коли в Україні суттєво похолодає 15575

Вдарять заморозки -3 градуси: коли в Україні суттєво похолодає

Треба вгадати країну за 3 секунди: мало хто впорається із складною загадкою 8524

Треба вгадати країну за 3 секунди: мало хто впорається із складною загадкою

У російської популярної співачки помер молодий син 5544

У російської популярної співачки помер молодий син

Останні новини

22:04

Росіяни вдарили по будівлі освітнього центру в Дніпрі: є постраждалі

21:54

Плакали в жилетку РФ: Будапешт пішов на ризиковий крок, попри напруженість з ЄС

21:34

F-16 міг потрапити у "хмару уламків": ЗМІ дізналися причину катастрофи винищувача

20:59

Які знаки зодіаку зірвуть джекпот у жовтні: відомі чотири щасливчика

20:59

Росіяни замінували дамби: Світан розкрив новий цинічний план окупантів

Території з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи ЗаходуТериторії з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи Заходу
20:20

Тисячі тонн боєприпасів злетіли в повітря: розвідка Естонії про удар по Торопцю

20:17

Путін скасовує поїздку до Ердогана: в якій важливій угоді Анкара відмовила РФ

19:57

Україна скоро отримає списані танки Abrams від Австралії: у ЗМІ розкрили деталі

19:49

Нестандартні, але дієві лайфхаки: як заточити ніж без точила

Реклама
19:46

Постраждали будівлі росіян: в РФ за одну ніч сталось аж три землетруси

19:33

Буде сильний вітер: названо дату, коли в Україну повернуться дощі

19:21

Три питання з "критичним значенням": Зеленський провів "важливу Ставку"

19:02

Хтось чув про червоні лінії Заходу?Погляд

18:54

ЗСУ уразили найбільший склад із боєприпасами в Росії: у Defense Express розкрили втрати

18:53

Сил не вистачає: окупанти з РФ панікують через втрату ініціативи на фронті

18:27

Україну накриє аномальне тепло: синоптик здивувала прогнозом на жовтень та листопад

18:17

Його рідні на Луганщині: помер зірка "Ліги сміху"

18:10

Не термін придатності: який символ вказує, скільки можна використовувати косметику

18:01

"Прильоти" у двох районах: РФ атакувала Харків КАБами, є поранені

18:00

Adidas Gazelle – хіт цього сезону! Огляд наймодніших кольорів новини компанії

Реклама
17:40

Антикорупціонер Шабунін через скандал із джипом для ЗСУ пересів на метро - ЗМІ

17:40

Змінить хід війни: генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ

17:23

У Литві розбирають цілу ТЕЦ: Урсула фон дер Ляєн розкрила "зимовий план" для України

17:22

"Страшні речі": зрадниця Анна Сєдокова смертельно хвора

17:13

Чому в Польщі не можна вживати слово "чашка" та додавати в суп картоплю

17:01

Чи можна відмити унітаз колою: експеримент показав дивовижний результатВідео

16:51

Деокупація ЗАЕС і повернення під контроль України: РФ поставили ультиматум

16:48

"Вирішуємо все в дрібницях": Світлана Білоножко висловилася про свою невістку

16:45

ЗСУ будуть розширювати плацдарми у декількох областях РФ: Снєгирьов заявив про прорив

16:44

Гарріс зробила важливу заяву щодо України напередодні зустрічі із Зеленським

16:38

Ассія Ахат поділилася свіжими фото: як змінилася скрипалька

16:22

РФ масово кидає в штурми техніку та піхоту: ворог рветься до Курахового - DeepState

16:21

Без подряпин та розводів: чим відмити лобове скло

16:00

Вино буде крутіше, ніж в Італії: коли та як обрізати виноград для урожаю восени

15:59

РФ вдарила ракетами по Одесі: є руйнування і постраждалі, пошкоджене цивільне судно

15:57

Меган заборонила: леді Вікторія розповіла, як Маркл тримає Гаррі на короткому повідку

15:41

Зеленський зробив гучну заяву перед візитом до США і зустріччю з Трампом

15:39

Церковне свято 21 вересня: що заборонено робити на обрітення мощей святого Димитрія

15:39

Чим відмити електричний чайник зовні: дуже хороший спосібВідео

15:37

Метод на мільйон: звідки беруться мошки на фруктах та як їх позбутися

Реклама
15:24

Відкрито полювання: Алсу майстерно мститься колишньому чоловікові за зраду

15:19

Кінець війни може настати вже в цьому році - Зеленський розкрив деталі

15:00

Вдарять заморозки -3 градуси: коли в Україні суттєво похолодає

14:52

Десятки кілограмів вибухівки: чим вдарили по ракетному арсеналу у РФ – експертВідео

14:37

Котик заховався у кімнаті: знайти його за 6 секунд зможуть лише люди "орлиним зором"

14:29

Над містом підіймається дим: РФ вдарила по Одесі балістикою - що відомо

14:23

Що означає слово "дрипає": мало хто знає правильну відповідьВідео

14:18

Щастя литиметься рікою: як правильно вішати підкову в домі

14:15

Україна отримає кредит від ЄС на 35 мільярдів євро: на що підуть кошти

14:13

"З жовтня по грудень без зволікань": Зеленський розповів про свій план перемогиВідео

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти