Постраждали будівлі росіян: в РФ за одну ніч сталось аж три землетруси

За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, вони відчули кілька сильних поштовхів. А деякі очевидці стверджують, що землетрус супроводжувався гуркотом.

https://news.glavred.net/postradali-zdaniya-rossiyan-v-rf-za-odnu-noch-proizoshlo-azh-tri-zemletryaseniya-10598894.html Посилання скопійоване

В Кемеровской области случилось землетрясение / коллаж: Главред, фото: pixabay

В Росії сталося одразу три землетруси за одну ніч проти 20 вересня. Події відбувалися в Кемеровській області. За даними телеграм-каналів, у будинках потріскалася штукатурка та обвалилася плитка.

Перші підземні поштовхи люди в Кемеровській області відчули опівночі 20 вересня. Як повідомила Алтає-Саянська філія Єдиної геофізичної служби РАН, магнітуда землетрусу становила 4,6, а 5,8 досягала інтенсивність в епіцентрі.

Як результат землетрусу, величезна вирва у Старому Шерегеші стала ще більшою і глибшою.

відео дня

В РФ случилось землетрясение / фото: тг-канал https://t.me/Pravda_Gerashchenko

За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, вони відчули кілька сильних поштовхів. А деякі очевидці стверджують, що землетрус супроводжувався гуркотом.

У Будинку культури Шерегеша, який теж потрапив до зони катаклізму, постраждала стельова ліпнина. В інших будинках потріскалася штукатурка та обвалилася плитка.

На місце землетрусу вже викликали бригади рятувальників. У радіусі 50 км вони обстежують території та житловий сектор щодо руйнувань.

Що таке землетрус Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія. Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі. Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети. Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

Землетруси в Україні - що відомо

До речі, нещодавно в Україні також відчули підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу зафіксували у Румунії. Підземні поштовхи відчули у багатьох областях України.

Окрім цього, в Україні найближчими роками очікується землетрус магнітудою 7-7,5 балів. Який регіон "потрясе" розповів геофізик Володимир Шляховий.

Главред також розповів, які області та коли зачепить землетрус в Україні. Наша держава може стати епіцентром нищівного землетрусу в найближчий час, який відбудеться в зоні Вранча.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред