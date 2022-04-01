Потік трун не підніме Росію проти Путіна: правозахисник сказав, що може звалити диктатора РФ

Володимир Путін / Фото Reuters

Армія РФ веде точний рахунок своїх втрат в Україні. За даними Генштабу ЗСУ, на сьогоднішній день кількість загиблих російських солдатів перевищила за 17 тисяч. Але при цьому пересічним громадянам Росії про це нічого невідомо, так як їм озвучують цифру, меншу в десять разів.

Як розповів в інтерв'ю Obozrevatel колишній член Ради з прав людини при Президентові Росії, член правління Міжнародного товариства "Меморіал", правозахисник Сергій Кривенко, всі військовослужбовці враховані.

"Є списки особового складу частин, є розроблений механізм: командир або заступник командира веде облік, кожен день складає рапорти, все це налагоджено, незважаючи на важкі бойові дії. Може бути, не в онлайн-режимі, але облік особового складу ведеться. Враховуються загиблі, зниклі безвісти, що потрапили в полон", - сказав він.

читайте такожУ МВС назвали головну санкцію, яка могла б розвалити путінізмТакож, за його словами, багато батьків пишуть, що їх син перестав виходити на зв'язок.

"Та цифра, яку нещодавно озвучило Міністерство оборони РФ-понад 1300 загиблих військовослужбовців – наскільки я розумію, це тільки ті, кого вдалося ідентифікувати за документами, за особистим номером і так далі. Що стосується тих, хто вважається зниклими безвісти, суспільство нічого про них не знає. Найчастіше і батьки", - додав експерт.

Кривенко стверджує, що в російській армії близько мільйона військовослужбовців, з них близько 400 тисяч контрактників.

"Опір задавлено. Навіть якщо зараз в кожне село підуть труни, у нас немає вільних ЗМІ, у нас не розколоті еліти. Щоб протест відбувся, потрібно, щоб його очолив хтось із еліт. Тут теж все забетоновано. Сьогодні в Росії ситуація, як в 1940-і роки нацистської Німеччини. Тоді неможливо було очікувати, що влаштують переворот після того, як пішли труни з Польщі та Росії. Це була сильна поліцейська держава", - зазначив він.

Правозахисник додав, що в демократичних країнах є механізми, є еліти, є преса, і там інформація доноситься до народу. Вийшовши на вулицю, народ може поміняти той чи інший уряд. У РФ диктатура як в Радянському Союзі.

"Тобто ми в Україні можемо розраховувати тільки на те, що наша армія за підтримки союзників зможе завдати армії РФ непоправної шкоди. Як далі будуть розвиватися події, незрозуміло. Але можна розраховувати, принаймні, на припинення вогню. Продовжувати військові дії-це вже безмежно. Можна розраховувати на якісь залишки розуму російського керівництва", - сказав Кривенко.

При цьому він уточнив, що розраховувати на розсудливість особисто Путіна немає сенсу. За його словами, "там же все-таки є оточення, є ті, хто так чи інакше думає про розвиток країни".

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

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