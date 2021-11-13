З'являється пекучий біль в руках і ногах: невролог розповіла про новий наслідок COVID-19

Лікар назвала новий наслідок коронавірусу / Фото Reuters

Навіть після одужання коронавірус продовжує давати про себе знати. Про наслідки хвороби неодноразово говорили різні лікарі. Невролог Яна Кушнір розповіла, що у деяких пацієнтів після COVID-19 може виникати так звана сенсорна полінейропатія. Вона пов'язана з ураженням чутливих нервових волокон і проявляється у вигляді пекучого болю в руках і ногах, найчастіше в кистях і стопах.

За словами Кушнір, дане постковідне ускладнення несхоже на інші полінейропатії, пов'язані зі збоєм в імунній системі та розвитком запальної реакції, передає Доктор Пітер.

"Науково підтверджених обґрунтувань, чому вони виникають, поки немає. Але, найімовірніше, такі сенсорні полінейропатії пов'язані з ураженням дрібних судин, що живлять нерви. Ми знаємо, що ковід провокує гіперкоагуляцію (тромбоз) і впливає на ендотелій судин. Мабуть, за цим же механізмом - гіперкоагуляції та дисфункції судинної стінки - розвивається і сенсорна полінейропатія", — пояснила лікар.ка

Подібна сенсорна полінейропатія може проявлятися практично одразу після хвороби — в середньому через 21 день після отримання першого позитивного ПЛР-тесту на коронавірус.

Спочатку з'являються епізоди пекучого болю в руках і ногах, потім вона фактично стає постійною. На деякий час біль може вщухати, але потім з'являється знову.

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Пацієнти, які скаржилися на подібні наслідки коронавірусу, переносили хворобу в середньому ступені тяжкості. Серед двох десятків пацієнтів були і чоловіки, і жінки. Їхній середній вік склав 46,7 року.

Щоби зменшити больові відчуття, пацієнтам призначають спеціальні рецептурні препарати. Після терапії більшість пацієнтів відновлюються, але цей процес може зайняти приблизно півроку.

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Довідка. Полінейропатії - група захворювань, пов'язана з множинним і дифузним пошкодженням периферичних нервів. Симптоми залежать від того, які нервові волокна більшою мірою втягуються в патологічний процес — від поколювання і оніміння в тілі до паралічу. Сенсорна полінейропатія розвивається при ураженні чутливих нервових волокон — чутливість може підвищуватися, рідше — знижуватися.

Як повідомляв Главред, американські вчені виявили, що органи людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцією і вижили, можуть швидко "постаріти".

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