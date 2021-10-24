Співають і галантно кланяються: до українських полярників прийшли гніздитися тисячі пінгвінів

У районі станції Академік Вернадський триває сезон розмноження серед субантарктичних пінгвінів.
На антарктичну станцію "Академік Вернадський", яка займається науковими дослідженнями Антарктики, повернулися пінгвіни. Птахи починають шлюбний сезон, і незабаром полярники чекають радісну звістку про перше відкладене пінгвінами яйце.
Фотографіями з гніздуванням унікальних птахів поділилися на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру. Влітку, стверджують дослідники, на острові Галіндез, де розташована станція, може бути до 4 тисяч субантарктичних пінгвінів.
Біологи розповідають, що спостерігати за шлюбним періодом пінгвінів видовище захопливе. Птахи проявляють один до одного знаки уваги, наприклад, крадуть один в одного камені для гнізд і галантно кланяються партнеру. Іноді між ними виникають конфлікти і особини можуть серйозно посваритися між собою за увагу партнера. Проте найцікавіше, за словами вчених, це те, як співають пінгвіни – схоже на "завивання" ослів.
Полярники розповідають, що пінгвіни стали освоювати берега станції ще у 2006 році, а у 2007 там з'явилися перші гнізда птахів. З 2013 року загальна чисельність пінгвінів дженту в районі станції зросла майже на чверть, а ось кількість більш холодолюбних Аделі та антарктичних, навпаки, почала скорочуватися.
"Раніше тут було занадто холодно для них. Але завдяки зміні клімату і потеплінню цей вид отримав перевагу і сприятливі умови для просування на південь", – мовиться в публікації.
Що відомо про українську арктичну станцію
- Українська антарктична станція" Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез.
- Вона є метеорологічною та географічною обсерваторією.
- Українські полярники проводять дослідження з біології, метеорології, океанографії, вивчають вплив холоду на організм людини, зміни магнітного поля Землі, іоносферу і космос.