Співають і галантно кланяються: до українських полярників прийшли гніздитися тисячі пінгвінів

На українську станцію в Антарктиді повернулися пінгвіни / Фото: Facebook / Оксана Савенко

На антарктичну станцію "Академік Вернадський", яка займається науковими дослідженнями Антарктики, повернулися пінгвіни. Птахи починають шлюбний сезон, і незабаром полярники чекають радісну звістку про перше відкладене пінгвінами яйце.

Фотографіями з гніздуванням унікальних птахів поділилися на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру. Влітку, стверджують дослідники, на острові Галіндез, де розташована станція, може бути до 4 тисяч субантарктичних пінгвінів.

Біологи розповідають, що спостерігати за шлюбним періодом пінгвінів видовище захопливе. Птахи проявляють один до одного знаки уваги, наприклад, крадуть один в одного камені для гнізд і галантно кланяються партнеру. Іноді між ними виникають конфлікти і особини можуть серйозно посваритися між собою за увагу партнера. Проте найцікавіше, за словами вчених, це те, як співають пінгвіни – схоже на "завивання" ослів.

Полярники розповідають, що пінгвіни стали освоювати берега станції ще у 2006 році, а у 2007 там з'явилися перші гнізда птахів. З 2013 року загальна чисельність пінгвінів дженту в районі станції зросла майже на чверть, а ось кількість більш холодолюбних Аделі та антарктичних, навпаки, почала скорочуватися.

"Раніше тут було занадто холодно для них. Але завдяки зміні клімату і потеплінню цей вид отримав перевагу і сприятливі умови для просування на південь", – мовиться в публікації.

Що відомо про українську арктичну станцію