Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: нові деталі розслідування

Нові подробиці пожежі в будинку престарілих

У вівторок, 16 листопада, в Дніпрі спалахнув будинок престарілих, у результаті загинуло п'ять жінок - в амках розслідування поліція затримала адміністратора і санітарку, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Попередньо встановлено, що в одній з кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, сталося коротке замикання і загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом", - пише прес-служба.

Наразі очікується рішення судово-медичної експертизи щодо причини смерті загиблих.

Водночас у рамках розслідування правоохоронці затримали адміністратора та санітарку закладу. Їх підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Відповідно до ч.2 ст. 270 КК України, їм загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

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Пожежа в будинку престарілих у Дніпрі

Як раніше писав Главред, у вівторок, 16 листопада, у Дніпрі у приватному будинку для людей похилого віку в результаті загоряння проводів сталася пожежа, загинули 5 жінок.

На другому поверсі приватного центру по догляду за особами похилого віку в Центральному районі Дніпра знайшли 5 мертвих жінок у віці від 75 до 89 років.

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