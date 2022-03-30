Позиція американських військ повинна змінитися - генерал США в Європі

Тод Уолтерс

Командувач європейським командуванням США генерал Тод Уолтерс заявив законодавцям під час слухань у Конгресі, що положення сил США в Європі необхідно змінити.

Уолтерс, який курує військова присутність США на європейському континенті, вважає, що необхідно змінити становище американських сил не тільки в Східній Європі, але і в діяльності з охорони повітряного простору і у військово-морських групах, пише CNN.

"Це має змінитися, і, безумовно, це можливість в результаті цієї безглуздої дії з боку Росії переглянути постійну військову архітектуру, яка існує не тільки в Східній Європі, але і в нашій діяльності з охорони повітряного простору в авіації і в нашому становищі. Військово-морські групи", - сказав Уолтерс.

читайте такожУ Польщі назвали головну мету Путіна, розкритикували захід і заговорили про ядерну зброюТакож він розповів про вісім бойових груп розміром з батальйон, які США і НАТО створюють в східноєвропейських країнах-членах НАТО.

"Ми знаходимося в процесі створення восьми дуже злагоджених бойових груп розміром не менше батальйону в Східній Європі, у яких є всі необхідні засоби забезпечення, які пов'язані з усіма засобами повітряної поліції і всіма постійними військово-морськими групами, щоб ми могли більш всебічно захищати на Сході і на півночі аж до Атлантичного океану і назад в Середземне море", - додав він.

За словами Уолтерса, країни-члени НАТО братимуть участь у нарощуванні силового потенціалу в Європі і зобов'язуються змінити склад сил з ротаційного на більш постійний.

"Вони будуть частиною рівняння, і вони дуже хочуть зробити це, щоб змінити присутність з ротації на більш постійне, і я думаю, що воно буде продовжувати рости, і ми дуже старанно працюємо з Північноатлантична рада повинна зробити це", - зазначив генерал.

Крім того, він сказав, що у США є два центри з приблизно 100 людьми, які працюють над наданням військової та гуманітарної допомоги Україні.

"У нас в EUCOM США є два центри, в яких працює близько 100 осіб, які продовжують працювати у військовому напрямку з українськими офіцерами зв'язку, які працюють як над питаннями безпеки у військовому вимірі, так і над питаннями гуманітарної допомоги", — сказав Уолтерс.

Нагадаємо, російські окупанти почали мінувати територію України протипіхотними мінами ПОМ-3 "медальйон". Такі випадки були зафіксовані на Харківщині.

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