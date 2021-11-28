Лікар, яка передбачила появу нового COVID-штаму Омікрон, розкрила його унікальні симптоми

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон / depositphotos

Симптоми COVID-19 у людей, які заразилися новим штамом Омікрон, дещо відрізняються від звичайних. Поки що у всіх спостережуваних пацієнтів на півдні Африки вони протікають в легкій формі. Переважно, пацієнти скаржаться на сильну втому.

Медик з ПАР, яка передбачила появу нового штаму, розповіла, що жоден із заражених Омікроном не скаржився на звичну втрату або зміну відчуття смаку або нюху. Здебільшого Омікрон-штам спостерігається серед чоловіків, половина з яких не була щеплена, повідомляє The Daily Telegraph.

У зв'язку з цим лікар однією з перших в країні запідозрила появу нового штаму і висловила свої побоювання владі ПАР. Оскільки тільки 6% населення країни складають люди 65+, поки невідомо, як вони перенесуть зараження Омікроном. Особливо це стосується тих, хто має супутні захворювання.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

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Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зібрала екстрене засідання, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявлений в Південній Африці і Ботсвані. Експерти назвали його тим, що "викликає занепокоєння" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529. під назвою "Омікрон".

Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпеку нового варіанту коронавірусу, що отримав назву "Омікрон". Він припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним, як вірус Ебола.

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