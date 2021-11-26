Прес-марафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

12:41

Зеленский раскрыл подробности закрытого разговора по вагнеровцах - когда было решено ее отменить.



"Приходит товарищ Бурба и говорит, что вот такая-то ситуация. Я говорю, мол, я знаю, что есть несколько направлений, и другие разведчики. Там 20 планов каких-то разработывается. Но должны быть все детали. И (Бурба) рассказывает, что он предлагает.

У меня был один вопрос, и я его прямо его задал: это турецкие авиалинии - Эрдоган должен знать? - Нет (отвечает, - ред.). - Понял. Я не хочу вдаваться в подробности, что у меня ощущения, что это не наша операция и нас втягивают... В самолете будут обычные люди, будут граждане Турции и не только. Говорю, когда мы снизим самолет и его посадят, что будем делать, если боевики захватят этот самолет? Может быть? - Может. Это он отвечает. А может быть такое, что они заберут этот самолет, и все люди погибнут. Может? - Даже лучше, мы обвиним в этом других (отвечает, - ред.). Я сказал, что это не наша операция - это был мой ответ. Она не продумана подробно. Я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будут подробно просчитаны вещи и если не пострадают люди. Когда он вышел, смотрите, я сказал, что он хочет поссорить меня не только с Америкой, и не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган бы никогда нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи! И как он нам помогает... Я бы никогда не въехав в эту стену, понимаете? Поэтому мы не проводили эту операцию - нас втянули".

Во второй раз, по словам Зеленского, он не захотел встречаться с Бурбой.