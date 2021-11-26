УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Прес-марафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

26 листопада 2021, 12:00

Володимир Зеленський відповість на запитання 30 журналістів. Главред транслює подію в прямому ефірі і веде текстовий онлайн.

false
Прес-марафон Зеленського онлайн

У п'ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський проводить прес-марафон з нагоди так званого "екватора" своєї каденції. До участі у заході цього року запрошені журналісти з 30 українських та іноземних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання.

Зеленський спілкується з журналістами: дивитися онлайн прес-марафон

Сортування за хронологією
15:10

Зеленский поделился мнением о своем президентстве:

"Я доволен отдельными вещами. Я не знаю, гордиться ли ими. Был ли я достойным президентом своего государства - я это пойму, в ближайшее время", - сказал президент.

15:09

Зеленский ответил на вопрос о Донбассе и минских переговорах:

Реклама

"Затормозилось все. Мы сегодня не готовы рисковать ничем. Вероятность эскалации есть. Иногда люди очень громко из других государств, и из нашего, эти разговоры поддерживают. Нормандский формат был единственным, что есть. Я считаю, что мы заранее его начали, он идет. Будет ли продолжение, привлечение США – посмотрим", - сказал Зеленский.

"О "минске" – это единственное, что работало. А сейчас никто не летает в Минск, все говорят по телефону. Нормандия не так актуальна, как была, потому что тогда все были заряжены на результат. Стена – это условные вещи. Сейчас мы строим границу. У нас много проблем на границе с Беларусью. Границы физически просто не существует", - заявил президент.

"Мы должны рассчитывать на себя. У нас должна быть очень сильная армия, мы должны быть готовы к защите", – добавил он.

15:07

Зеленский высказался о транзите газа из России через Украину:

"У нас контракт до 2024 года. Мы хотим продления. Мы сказали, что давайте снижать себестоимость транзита. Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы продолжать транзит", – сказал президент.

14:51

Зеленский считает Ляшко "хорошим министром".

Президент заявил, что доволен темпами ежедневной вакцинации

14:27

Зеленский объяснил, почему законопроект о ликвидации ОАСК до сих пор непроголосован

"Это очень непросто. Если бы был проголосован (законопроект) по ОАСК очень быстро в том или ином виде, я считаю, была бы "поломана" Верховная Рада, и не было бы закона о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии. Такая шахматная игра", - сказал Зеленский.

13:58

Зеленский в прямом эфире поцапался з Бутусовым

Рассказал, что тот приходил когда-то к нему обсуждать будущее страны (судя по всему, до выборов), консультировал по поводу Минобороны, но потом не получил никакой должности и потому "обиделся". Также Зеленский заявил, что из-за того, что Бутусов слил видео с обстрелом боевиков из Байрактара, боевики усилили обстрелы и гибнут военнослужащие.

В ответ Бутусов обвинил Зеленского во лжи, мол тот увиливает от ответов по Демченко, и фантазиях.

13:37

Бутусов спросил о заместителе секретаря СНБО Демченко, которого неоднократно обвинял в работе на российские спецслужбы. Также спросил о причинах ряда увольнений в ГУР МО.

"Щодо Руслана Демченка, то у людини, яку ви постійно підтримуєте, товариша Порошенка, у цієї людини Руслан Демченко працював в Адміністрації президента. Він його начебто сховав, бо він не міг... В нього (Порошенка, - ред.) таке біполярне роздвоєння. ...Він ховав людей - Бурбу в розвідку, Демченка залишити в Адміністрації президента. Саме з ним він проводив розмови щодо нормандських зустрічей і Мінських угод. Щоб ви знали. На посаді заступника міністра закордонних справ він не підписував ніякі Харківські угоди. Але є правоохоронні органи, нехай розслідують, він дає показання...

(...)

А щодо питання втрати Криму. Давайте чесно - ви ж постійно працюєте з товаришем Турчиновим. Так от пан Турчинов розглядається, мені здається, як один з тих, хто втратив Крим. А Порошенко як один з тих, хто втратив Донбас. Це я вам відповідаю щодо того, що Крим росіянам віддав Демченко - це чиста маніпуляція".

13:26

Вопрос про Ермака

Журналистка 5 канала спросила Зеленского про Ермака и скандалы, связанные с ним.

"З паном Єрмаком говорять на сьогодні керівництво - не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі - найкращих розвідок різних держав, всіх наших партнерів. Також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю. Його телефон, повірте мені, слухали все керівництво всіх цих розвідок. Вони б не сіли за один стіл з ним. Це перше. Друге - ви порівнюєте Єрмака з Захарченком - не треба їх порівнювати. Перше - Єрмак не вбивав людей і не давав таких команд. Друге - пан Єрмак навпаки повертав людей, якийх власник вашого, до речі, каналу, колишній президент товариш Петро Порошенко, яких він повинен був згідно своїх тих чи інших операцій повернути додому. І це зробив Єрмак - він повертав моряків, займався обміном. Він дійсно провів з багатьма колегами дуже важливі операції. Більше ста людей були повернуті після Нормандської зустрічі. Тому я вважаю, що це не доцільно - втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру він не подобається"

13:14

Зеленского спросили о втором сроке.

"Это будет решать общество и народ, а не манипулятивные рейтинги. Я буду принимать решение с семьей и детьми", - заявил он.

Зеленский добавил, что его дочка "не хочет жить с охраной".

13:08

Зеленский плотно "наехал" на Шустера - мол, тот служит "большому бизнесмену" Ахметову, в том числе в вопросе раскачки темы энергетического кризиса.

12:41

Зеленский раскрыл подробности закрытого разговора по вагнеровцах - когда было решено ее отменить.


"Приходит товарищ Бурба и говорит, что вот такая-то ситуация. Я говорю, мол, я знаю, что есть несколько направлений, и другие разведчики. Там 20 планов каких-то разработывается. Но должны быть все детали. И (Бурба) рассказывает, что он предлагает.

У меня был один вопрос, и я его прямо его задал: это турецкие авиалинии - Эрдоган должен знать? - Нет (отвечает, - ред.). - Понял. Я не хочу вдаваться в подробности, что у меня ощущения, что это не наша операция и нас втягивают... В самолете будут обычные люди, будут граждане Турции и не только. Говорю, когда мы снизим самолет и его посадят, что будем делать, если боевики захватят этот самолет? Может быть? - Может. Это он отвечает. А может быть такое, что они заберут этот самолет, и все люди погибнут. Может? - Даже лучше, мы обвиним в этом других (отвечает, - ред.). Я сказал, что это не наша операция - это был мой ответ. Она не продумана подробно. Я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будут подробно просчитаны вещи и если не пострадают люди. Когда он вышел, смотрите, я сказал, что он хочет поссорить меня не только с Америкой, и не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган бы никогда нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи! И как он нам помогает... Я бы никогда не въехав в эту стену, понимаете? Поэтому мы не проводили эту операцию - нас втянули".

Во второй раз, по словам Зеленского, он не захотел встречаться с Бурбой.

12:38

Еще о вагнергейте:

"Это была операция под названием "Бурба". Уверен, что от товарища Пети".

12:33

Зеленский назвал Бурбу бизнесменом. Якобы тот "получал информацию", на этом зарабатывал миллионы и жил с Зеленским по соседству в дорогущем особнике.

12:21

Шустер спросил Зеленского о вагнеровцах. Кто ее отменил?

"Вы должны понять мое отношение к Бурбе... Чтобы вы поняли, что происходило и кто какие решения принимал. Я действительно руководил операцией, которая была в Афганистане. Хотя я считаю, что руководят операцией наши разведчики. Я знал все детали этой операции. (перешел на украинский, - ред.) Коли їдуть наші розвідники, з ким вони їдуть, я акцептував цю операцію, і акцептував міністр оборони. Це наша операція. Ніхто нічого не може акцептувати без рішення Верховного головнокомандувача або міністра оборони. Це важливий момент...

(...)

Ми вимірюємо завжди ризики - перш за все людське життя, і ким ми ризикуємо. Скільки може бути жертв. Це перша частина. Щоб ви розуміли, як я до цього ставлюся. І було ще декілька операцій, про які я зараз не буду говорити, які, слава богу, пройшли нормально. Тепер що стосується пана Бурби. В цілому, я вважаю, що це була операція під назвою "Бурба", яка слава богу вже закінчилася".

12:19

Обсуждают с Шустером Рината Ахмета. Зеленский считает, что Ахметова пытаются втянуть в информационную войну против власти с целью ее свержения.

"Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и тому подобное. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция. Его втягивают в войну против государства Украина. Полагаю, что он начал ее. Считаю, что, к сожалению, это будет большая его ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - отметил Зеленский.

12:17

Зеленский прокомментировал анонсированную протестную акцию на 1 декабря. Говорит госпереворота не боится.

"Я не Янукович. Бежать я никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер лезть не буду. Буду спокойно работать на Банковой".

12:11

Отвечая на вопрос о возможной войне с РФ, Зеленский пожаловался на то, что медиа исскуственно нагнетают ситуацию.

"Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет, а продолжение эскалации... Такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что идет большое запугивание с некоторых медиа-площадок. Мы готовы к любой эскалации, есть разведданные, военная помощь, информационная и финансовая помощь других стран. Но, в первую очередь, мы должны рассчитывать на себя и увеличивать мотивацию наших военных", - заявил Зеленский.

12:10

Зеленского спросили о посадках, точнее их отсутствии.

"Люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов. Не происходит таких медийных посадок, однако они есть", ответил президент. Также он акцентирует на необходимости судебной реформы.

12:04

Главред РБК Щербина спросил первым: о выполненных и невыполненнях обещаниях президента. Зеленский похвастался проведением земельной реформы, прибыльностю УЗ и деолигархизацией. Также президент вспомнил о "Большой стройке".

12:02

Пресс-марафон стартовал. Зеленский во вступительном слове начал с того, что извинился перед журналистами, которых не пригласили.

11:59

Многие журналисты не были приглашены на мероприятие. Им приходится работать на улице. Фото: НВ

11:55

В пресс-конференции примут участие представители следующих СМИ:

  • Liga.net
  • РБК Україна
  • 24 канал
  • Свобода слова Савіка Шустера
  • Українські новини
  • Інтерфакс Україна
  • Обозреватель
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНІАН
  • Укрінформ
  • ТРК Україна
  • AFP
  • Цензор.нет
  • Bloomberg
  • Радіо Cвобода
  • КП в Україні
  • Українська правда
  • Бабель
  • СТБ
  • Фокус
  • Кореспондент
  • НВ
  • Інтер
  • Forbes Україна
  • ICTV
  • LB.ua
  • UA: Перший
  • BBC

Володимир Зеленський спілкуватиметься з журналістами три години-з 12:00 до 15:00. Місце проведення прес-марафону-коворкінг Creative State Arsenal в районі станції метро Арсенальна в Києві. Захід транслюватиметься онлайн на провідних українських телеканалах.

"Відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні і суспільно важливі теми, зокрема, проведення реформ на Україні, ситуація на сході країни і досягнення миру, енергетична безпека і питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу і т.д.", - сказано в анонсі події.

viber
Володимир Зеленський
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит БардоУ моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит Бардо Орхідеї цвістимуть цілий рік: як приготувати домашнє добриво з двох простих інгредієнтівОрхідеї цвістимуть цілий рік: як приготувати домашнє добриво з двох простих інгредієнтів Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачуНовий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу Вдарять сильні морози: якою буде погода в Україні у грудніВдарять сильні морози: якою буде погода в Україні у грудні Помер колишній мер Києва Олександр ОмельченкоПомер колишній мер Києва Олександр Омельченко
15:51

Раніше ковід "душив" Європу, тепер – нас: Зеленський пояснив високу смертність в Україні

15:46

Ремонт об'їзної Хотина за програмою "Велике будівництво" повністю завершиться у 2022 році

15:42

В Україні спростили заміну оператора мобільного зв'язку при збереженні номера: подробиці

15:23

Майданів не буде, люди бачать, що ми робимо, ми не злодії якісь - Зеленський

15:21

Ханука 2021: коли відзначають, традиції і заборони дня, привітання зі святом

Реклама
15:18

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

15:12

Регіна Тодоренко зніметься в постільній сцені в химерному інопланетному образі

15:04

У Путіна відповіли на заяву Зеленського про державний переворот

14:59

"Жодних наказів": Зеленський заперечив тиск на глав фракцій та групВідео

14:49

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

14:31

"Некоректно пов'язувати медіа з цукерками": Зеленський прокоментував фурор серіалів Кварталу в РФ

14:28

Є червоні лінії: Зеленський пояснив, чого не повинні робити олігархи в Україні

14:21

Зеленський розповів, чи відправить у відставку голову ОПВідео

14:18

"Краєчок ватрушки видно": Холостячка Ксенія Мішина побалувала шанувальників фото в бікіні

14:05

Білорусь "втомилася" від мігрантів і може спрямувати їх в Україну – МЗС ПольщіВідео

13:54

Турчинов - один з тих, хто втрачав Крим, а Порошенко - Донбас - ЗеленськийВідео

13:49

Нелегальні цигарки на український ринок постачають вітчизняні підприємства – експерт

13:43

Зеленський розкрив подробиці закритої розмови по вагнерівцях - коли було вирішено її скасувати

13:43

В Одесі знесли скандальний пам'ятник "коронавірусу з піхвою"

13:34

"Голос Ахметова на записі не звучав": Зеленський розповів про підготовку держперевороту

Реклама
13:14

Зеленський поки що не готовий йти на другий президентський термінВідео

13:13

"Це війна не зі мною": Зеленський відреагував на чутки про воєнний стан

13:00

"Мені соромно": Зеленський розповів, хто організував та зірвав операцію із затримання вагнерівців

13:00

Гороскоп на завтра 27 листопада 2021: Дівам - підступність жінки, Скорпіонам - неймовірне везінняВідео

12:58

У Європі хочуть, щоб ми почали спілкуватися з Росією - Зеленський

12:47

"Вважають дурнями і блокують": у Києві жінці хотіли продати дорогу іграшку з фальшивою знижкою

12:36

Геомагнітна активність зростає: як пережити ці вихідні сонцезалежним людямВідео

12:33

Зеленський поставив крапку в чутках про відкриту війну України з Росією

12:28

Зеленський заявив про ймовірність державного перевороту в грудні

12:27

"Ми на початку великої війни": Зеленський зробив заяву про боротьбу з олігархами в УкраїніВідео

12:23

Прибрати груди і додати крила: у Києві пропонують оновити монумент "Батьківщина-Мати"

12:20

1+1 розпочав зйомки серіалу Алмаз із Станіславм Бокланом і Дмитром Суржиковим у головних ролях

12:11

Водій фури, який розчавив таксі під Харковом, був п'янийВідео

12:08

"Велике будівництво": у національних природних парках створять інфраструктуру для туристів

12:04

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

12:00

Прес-марафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

11:55

Всесвітньо відомий британський співак Ед Ширан відвідав Київ і висловив захоплення Україною

11:36

В Україні оновили зони карантину: "жовтими" стали ще 2 області, а помаранчевих регіонів наразі меншеВідео

11:35

"Чи буде війна з Росією?": Данилов розповів про готовність УкраїниВідео

11:22

До Нового року хвиля коронавірусу спаде, а для вакцинованих відкриють курорти - КузінВідео

Реклама
11:19

Налетить сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

10:43

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розповість драматичну історію про перший контакт з ваорані

10:37

Чорна п'ятниця 2021 в Україні: як убезпечити покупки

10:26

В Україні діти можуть отримати COVID-сертифікат у "Дії": як це зробитиВідео

10:23

До чого сниться весілля: тлумачення відомих сонників

10:21

В Україні різко подорожчав важливий продукт з борщового набору

10:18

Українців попередили про різке зростання цін на вершкове маслоВідео

10:15

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів - поради шопоголікам

10:12

Школярі влаштували побоїще під ЧернівцямиВідео

09:49

Долар дорожчає вже 5 днів поспіль та досяг психологічної позначки: що чекати українцям даліВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти