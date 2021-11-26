Прес-марафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

Володимир Зеленський відповість на запитання 30 журналістів. Главред транслює подію в прямому ефірі і веде текстовий онлайн.
У п'ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський проводить прес-марафон з нагоди так званого "екватора" своєї каденції. До участі у заході цього року запрошені журналісти з 30 українських та іноземних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання.
Зеленський спілкується з журналістами: дивитися онлайн прес-марафон
Зеленский поделился мнением о своем президентстве:
"Я доволен отдельными вещами. Я не знаю, гордиться ли ими. Был ли я достойным президентом своего государства - я это пойму, в ближайшее время", - сказал президент.
Зеленский ответил на вопрос о Донбассе и минских переговорах:
"Затормозилось все. Мы сегодня не готовы рисковать ничем. Вероятность эскалации есть. Иногда люди очень громко из других государств, и из нашего, эти разговоры поддерживают. Нормандский формат был единственным, что есть. Я считаю, что мы заранее его начали, он идет. Будет ли продолжение, привлечение США – посмотрим", - сказал Зеленский.
"О "минске" – это единственное, что работало. А сейчас никто не летает в Минск, все говорят по телефону. Нормандия не так актуальна, как была, потому что тогда все были заряжены на результат. Стена – это условные вещи. Сейчас мы строим границу. У нас много проблем на границе с Беларусью. Границы физически просто не существует", - заявил президент.
"Мы должны рассчитывать на себя. У нас должна быть очень сильная армия, мы должны быть готовы к защите", – добавил он.
Зеленский высказался о транзите газа из России через Украину:
"У нас контракт до 2024 года. Мы хотим продления. Мы сказали, что давайте снижать себестоимость транзита. Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы продолжать транзит", – сказал президент.
Зеленский считает Ляшко "хорошим министром".
Президент заявил, что доволен темпами ежедневной вакцинации
Зеленский объяснил, почему законопроект о ликвидации ОАСК до сих пор непроголосован
"Это очень непросто. Если бы был проголосован (законопроект) по ОАСК очень быстро в том или ином виде, я считаю, была бы "поломана" Верховная Рада, и не было бы закона о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии. Такая шахматная игра", - сказал Зеленский.
Зеленский в прямом эфире поцапался з Бутусовым
Рассказал, что тот приходил когда-то к нему обсуждать будущее страны (судя по всему, до выборов), консультировал по поводу Минобороны, но потом не получил никакой должности и потому "обиделся". Также Зеленский заявил, что из-за того, что Бутусов слил видео с обстрелом боевиков из Байрактара, боевики усилили обстрелы и гибнут военнослужащие.
В ответ Бутусов обвинил Зеленского во лжи, мол тот увиливает от ответов по Демченко, и фантазиях.
Бутусов спросил о заместителе секретаря СНБО Демченко, которого неоднократно обвинял в работе на российские спецслужбы. Также спросил о причинах ряда увольнений в ГУР МО.
"Щодо Руслана Демченка, то у людини, яку ви постійно підтримуєте, товариша Порошенка, у цієї людини Руслан Демченко працював в Адміністрації президента. Він його начебто сховав, бо він не міг... В нього (Порошенка, - ред.) таке біполярне роздвоєння. ...Він ховав людей - Бурбу в розвідку, Демченка залишити в Адміністрації президента. Саме з ним він проводив розмови щодо нормандських зустрічей і Мінських угод. Щоб ви знали. На посаді заступника міністра закордонних справ він не підписував ніякі Харківські угоди. Але є правоохоронні органи, нехай розслідують, він дає показання...
(...)
А щодо питання втрати Криму. Давайте чесно - ви ж постійно працюєте з товаришем Турчиновим. Так от пан Турчинов розглядається, мені здається, як один з тих, хто втратив Крим. А Порошенко як один з тих, хто втратив Донбас. Це я вам відповідаю щодо того, що Крим росіянам віддав Демченко - це чиста маніпуляція".
Вопрос про Ермака
Журналистка 5 канала спросила Зеленского про Ермака и скандалы, связанные с ним.
"З паном Єрмаком говорять на сьогодні керівництво - не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі - найкращих розвідок різних держав, всіх наших партнерів. Також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю. Його телефон, повірте мені, слухали все керівництво всіх цих розвідок. Вони б не сіли за один стіл з ним. Це перше. Друге - ви порівнюєте Єрмака з Захарченком - не треба їх порівнювати. Перше - Єрмак не вбивав людей і не давав таких команд. Друге - пан Єрмак навпаки повертав людей, якийх власник вашого, до речі, каналу, колишній президент товариш Петро Порошенко, яких він повинен був згідно своїх тих чи інших операцій повернути додому. І це зробив Єрмак - він повертав моряків, займався обміном. Він дійсно провів з багатьма колегами дуже важливі операції. Більше ста людей були повернуті після Нормандської зустрічі. Тому я вважаю, що це не доцільно - втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру він не подобається"
Зеленского спросили о втором сроке.
"Это будет решать общество и народ, а не манипулятивные рейтинги. Я буду принимать решение с семьей и детьми", - заявил он.
Зеленский добавил, что его дочка "не хочет жить с охраной".
Зеленский плотно "наехал" на Шустера - мол, тот служит "большому бизнесмену" Ахметову, в том числе в вопросе раскачки темы энергетического кризиса.
Зеленский раскрыл подробности закрытого разговора по вагнеровцах - когда было решено ее отменить.
"Приходит товарищ Бурба и говорит, что вот такая-то ситуация. Я говорю, мол, я знаю, что есть несколько направлений, и другие разведчики. Там 20 планов каких-то разработывается. Но должны быть все детали. И (Бурба) рассказывает, что он предлагает.
У меня был один вопрос, и я его прямо его задал: это турецкие авиалинии - Эрдоган должен знать? - Нет (отвечает, - ред.). - Понял. Я не хочу вдаваться в подробности, что у меня ощущения, что это не наша операция и нас втягивают... В самолете будут обычные люди, будут граждане Турции и не только. Говорю, когда мы снизим самолет и его посадят, что будем делать, если боевики захватят этот самолет? Может быть? - Может. Это он отвечает. А может быть такое, что они заберут этот самолет, и все люди погибнут. Может? - Даже лучше, мы обвиним в этом других (отвечает, - ред.). Я сказал, что это не наша операция - это был мой ответ. Она не продумана подробно. Я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будут подробно просчитаны вещи и если не пострадают люди. Когда он вышел, смотрите, я сказал, что он хочет поссорить меня не только с Америкой, и не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган бы никогда нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи! И как он нам помогает... Я бы никогда не въехав в эту стену, понимаете? Поэтому мы не проводили эту операцию - нас втянули".
Во второй раз, по словам Зеленского, он не захотел встречаться с Бурбой.
Еще о вагнергейте:
"Это была операция под названием "Бурба". Уверен, что от товарища Пети".
Зеленский назвал Бурбу бизнесменом. Якобы тот "получал информацию", на этом зарабатывал миллионы и жил с Зеленским по соседству в дорогущем особнике.
Шустер спросил Зеленского о вагнеровцах. Кто ее отменил?
"Вы должны понять мое отношение к Бурбе... Чтобы вы поняли, что происходило и кто какие решения принимал. Я действительно руководил операцией, которая была в Афганистане. Хотя я считаю, что руководят операцией наши разведчики. Я знал все детали этой операции. (перешел на украинский, - ред.) Коли їдуть наші розвідники, з ким вони їдуть, я акцептував цю операцію, і акцептував міністр оборони. Це наша операція. Ніхто нічого не може акцептувати без рішення Верховного головнокомандувача або міністра оборони. Це важливий момент...
(...)
Ми вимірюємо завжди ризики - перш за все людське життя, і ким ми ризикуємо. Скільки може бути жертв. Це перша частина. Щоб ви розуміли, як я до цього ставлюся. І було ще декілька операцій, про які я зараз не буду говорити, які, слава богу, пройшли нормально. Тепер що стосується пана Бурби. В цілому, я вважаю, що це була операція під назвою "Бурба", яка слава богу вже закінчилася".
Обсуждают с Шустером Рината Ахмета. Зеленский считает, что Ахметова пытаются втянуть в информационную войну против власти с целью ее свержения.
"Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и тому подобное. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция. Его втягивают в войну против государства Украина. Полагаю, что он начал ее. Считаю, что, к сожалению, это будет большая его ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - отметил Зеленский.
Зеленский прокомментировал анонсированную протестную акцию на 1 декабря. Говорит госпереворота не боится.
"Я не Янукович. Бежать я никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер лезть не буду. Буду спокойно работать на Банковой".
Отвечая на вопрос о возможной войне с РФ, Зеленский пожаловался на то, что медиа исскуственно нагнетают ситуацию.
"Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет, а продолжение эскалации... Такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что идет большое запугивание с некоторых медиа-площадок. Мы готовы к любой эскалации, есть разведданные, военная помощь, информационная и финансовая помощь других стран. Но, в первую очередь, мы должны рассчитывать на себя и увеличивать мотивацию наших военных", - заявил Зеленский.
Зеленского спросили о посадках, точнее их отсутствии.
"Люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов. Не происходит таких медийных посадок, однако они есть", ответил президент. Также он акцентирует на необходимости судебной реформы.
Главред РБК Щербина спросил первым: о выполненных и невыполненнях обещаниях президента. Зеленский похвастался проведением земельной реформы, прибыльностю УЗ и деолигархизацией. Также президент вспомнил о "Большой стройке".
Пресс-марафон стартовал. Зеленский во вступительном слове начал с того, что извинился перед журналистами, которых не пригласили.
Многие журналисты не были приглашены на мероприятие. Им приходится работать на улице. Фото: НВ
В пресс-конференции примут участие представители следующих СМИ:
- Liga.net
- РБК Україна
- 24 канал
- Свобода слова Савіка Шустера
- Українські новини
- Інтерфакс Україна
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укрінформ
- ТРК Україна
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радіо Cвобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Кореспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Україна
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Володимир Зеленський спілкуватиметься з журналістами три години-з 12:00 до 15:00. Місце проведення прес-марафону-коворкінг Creative State Arsenal в районі станції метро Арсенальна в Києві. Захід транслюватиметься онлайн на провідних українських телеканалах.
"Відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні і суспільно важливі теми, зокрема, проведення реформ на Україні, ситуація на сході країни і досягнення миру, енергетична безпека і питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу і т.д.", - сказано в анонсі події.
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