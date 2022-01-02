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Перетворилися на сміття: в Одесі продавці викинули посеред вулиці сотні ялинок

2 січня 2022, 02:02

Замість того, що здати новорічних красунь до спеціальних пунктів збору, продавці просто кинули їх на тротуарах, де продавали.

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В Одесі продавці викинули сотні ялинок на тротуар

Після нового року в Одесі продавці викинули на тротуар сотні ялинок через те, що вони не змогли їх продати напередодні свят, пише Думська.

Замість того, що здати новорічних красунь в спеціальні пункти збору, продавці просто кинули їх на тротуарах, де продавали.

Прикра ситуація склалася навіть попри те, що в мерії попереджали, що з 1 січня запрацюють майданчики для збору новорічних ялинок. Всього таких пунктів більше 10 по всьому місту.

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Ялинкові звалища утворили на Мечникова, Сегедському та в інших районах міста. Комунальники завантажили ялинки на вантажівки і вивезли до пунктів збору.

Крім того, в Департаменті міського господарства повідомили, що продавці кинули на вулицях більше п'яти тисяч ялинок.

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Комунальники вивозять Дерева на базу КП "Міськзелентрест", де ялинки перетворять на добрива.

Раніше Главред писав про те, що головна ялинка Україна, яка розташована на Софійській площі в Києві, увійшла до списку найкрасивіших новорічних дерев в Європі. Українська новорічна красуня посіла 13 місце з 28 - ми.

"Столиця України - ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичність, сніг, традиції. У Києві не один, а кілька різдвяних базарів. На Софійській площі можна помилуватися однією з найкрасивіших ялинок Європи", – наголошується в повідомленні.

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