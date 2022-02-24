Президент Зеленський віддав наказ завдавати загарбникам максимальних втрат / Reuters

Президент Володимир Зеленський, як Верховний командувач ЗСУ, віддав наказ завдавати загарбникам максимальних втрат. Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.

Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати.

В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.

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Втрат серед захисників України на даний час немає.

Ми на своїй землі і не здамо її!

Разом до Перемоги!"

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.

Також повідомляється про перших жертвах російської агресії.