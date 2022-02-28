Президент Зеленський ввів тимчасовий безвіз для іноземців, які бажають вступити в легіон оборони

Указ не стосується росіян.
28 Лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити в інтернаціональний легіон оборони України.
Указ № 82/2022 вступає в силу 1 березня 2022 року та діятиме до кінця воєнного стану.
Він не стосується громадян РФ, визнаної країною-агресором.
Указ про тимчасовий безвіз говорить: "Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором".
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Автор: Анна Підгорна