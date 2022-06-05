Доведеться забивати цвяхи мікроскопом: РФ не зможе відповісти на поставку HIMARS Україні - експерт

Дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів у детальному коментарі про здатність Кремля відповісти на нові поставки зброї Україні.
Коли до ЗСУ масово почнуть надходити американські ракетні комплекси HIMARS, то армія російських окупантів практично нічого не здатна буде їм протиставити. Таку думку в коментарі "Радіо НВ"військовий експерт Кирило Михайлов з групи розслідувачів Conflict Intelligence Team.
На його думку, у Росії зараз практично немає нічого, що хоча б віддалено завдавати адекватні удари у відповідь на обстріли з комплексів HIMARS.
"Тобто комплекси такі дають ЗСУ чітку перевагу, тому що у Росії аналогічних систем на даний момент мало. Так, поки є ракети" Іскандер", але бити ними по окремій українській батареї — це практично те ж саме, що і забивати цвяхи мікроскопом. А HIMARS зробили для такої війни - для контрбатарейної боротьби, щоб атакувати вкрай цінні ворожі цілі, щоб розпалювати хаос і вносити розлад в російські атаки. І так їх зупиняти, навіть якщо ракета і не зможе вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. На всіх тимчасово захоплених районах і для Himars, і для аналогічної системи, M270, цілей для поразки буде багато", - говорить він.
В цілому Михайлов налаштований оптимістично і каже, що за умов достатніх поставок Західної зброї перевага точно буде у ЗСУ над окупантами.
"На довгій дистанції перевага однозначно буде в України. Тому як будуть поставлятися все більше і більше нових систем. І навіть якісь дрібні відступи аж ніяк не означатимуть якихось великих проблем для української армії. І ЗСУ будуть тримати активну оборону до того часу, поки не зможуть перейти в наступ", ‒ підсумував він.
Військова допомога Україні
31 Травня 2022 року відомий американський дипломат і колишній посол США в Росії Майкл Макфол сказав, що українська армія найближчим часом отримає нову партію систем керованих ракет MLRS. Однак, за його словами, ця зброя не дозволить українцям обстрілювати територію країни-агресора.
Пізніше відомий військовий фахівець і полковник запасу української армії Олег Жданов сказав, що якщо ЗСУ західні союзники надішлють не тільки MLRS M270, а й боєкомплект з оперативно-тактичними ракетами, то наші воїни отримають у вогневому плані величезну перевагу над окупантами.
Далі - нещодавно призначена американським послом в Україні дипломат Бріджит Брінк сказала, що командування ЗСУ самостійно визначить дальності ударів з установок HIMARS. І, відповідно, має повне право визначати потрібні для ураження цілі.
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