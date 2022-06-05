Доведеться забивати цвяхи мікроскопом: РФ не зможе відповісти на поставку HIMARS Україні - експерт

: РФ не зможе відповісти на поставку HIMARS Україні - експерт / УНІАН, ua.depositphotos.com

Коли до ЗСУ масово почнуть надходити американські ракетні комплекси HIMARS, то армія російських окупантів практично нічого не здатна буде їм протиставити. Таку думку в коментарі "Радіо НВ"військовий експерт Кирило Михайлов з групи розслідувачів Conflict Intelligence Team.

На його думку, у Росії зараз практично немає нічого, що хоча б віддалено завдавати адекватні удари у відповідь на обстріли з комплексів HIMARS.

"Тобто комплекси такі дають ЗСУ чітку перевагу, тому що у Росії аналогічних систем на даний момент мало. Так, поки є ракети" Іскандер", але бити ними по окремій українській батареї — це практично те ж саме, що і забивати цвяхи мікроскопом. А HIMARS зробили для такої війни - для контрбатарейної боротьби, щоб атакувати вкрай цінні ворожі цілі, щоб розпалювати хаос і вносити розлад в російські атаки. І так їх зупиняти, навіть якщо ракета і не зможе вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. На всіх тимчасово захоплених районах і для Himars, і для аналогічної системи, M270, цілей для поразки буде багато", - говорить він.

В цілому Михайлов налаштований оптимістично і каже, що за умов достатніх поставок Західної зброї перевага точно буде у ЗСУ над окупантами.

"На довгій дистанції перевага однозначно буде в України. Тому як будуть поставлятися все більше і більше нових систем. І навіть якісь дрібні відступи аж ніяк не означатимуть якихось великих проблем для української армії. І ЗСУ будуть тримати активну оборону до того часу, поки не зможуть перейти в наступ", ‒ підсумував він.

Військова допомога Україні

31 Травня 2022 року відомий американський дипломат і колишній посол США в Росії Майкл Макфол сказав, що українська армія найближчим часом отримає нову партію систем керованих ракет MLRS. Однак, за його словами, ця зброя не дозволить українцям обстрілювати територію країни-агресора.

Пізніше відомий військовий фахівець і полковник запасу української армії Олег Жданов сказав, що якщо ЗСУ західні союзники надішлють не тільки MLRS M270, а й боєкомплект з оперативно-тактичними ракетами, то наші воїни отримають у вогневому плані величезну перевагу над окупантами.

Далі - нещодавно призначена американським послом в Україні дипломат Бріджит Брінк сказала, що командування ЗСУ самостійно визначить дальності ударів з установок HIMARS. І, відповідно, має повне право визначати потрібні для ураження цілі.

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