Прикмети на 14 грудня: що не можна робити в Наумов день і як не потрапити в біду

Не можна 14 грудня дивитися в дзеркало і виходити на вулицю.
14 грудня церква шанує святого Наума. У народі це день називали Наума Грамотника.
З цього дня дітей починали вчити грамоті, вважалося, що це найсприятливіший час для навчання.
Молоді батьки ходили до церкви і просили святого про здоров'я дітей і добру долю.
Жінки прибирали в будинку, робили заготовки до Нового року і в'язали.
Що не можна робити 14 грудня в Наумов день
Не можна 14 грудня багато хвалитися. Може статися конфлікт з колегами.
Не можна 14 грудня залишати відкритою книгу.
Не можна 14 грудня після важливої зустрічі дивитися в дзеркало. Вважається, що в такому випадку все сказане стане порожнім.
Не можна 14 грудня виходить на вулицю після заходу сонця. Вважається, що в цей час активізується нечиста сила.
Прикмети на 14 грудня в Наумов день
Якщо 14 грудня вітер з північного боку, то незабаром буде мороз.
Якщо зірки здаються дуже блискучими, то до сильного холоду.
Зимові зірки 14 грудня на небі переливаються, то скоро буде хуртовина.
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