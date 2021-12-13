Прикмети на 14 грудня: що не можна робити в Наумов день і як не потрапити в біду

Що не можна робити 14 грудня / pixabay

14 грудня церква шанує святого Наума. У народі це день називали Наума Грамотника.

З цього дня дітей починали вчити грамоті, вважалося, що це найсприятливіший час для навчання.

Молоді батьки ходили до церкви і просили святого про здоров'я дітей і добру долю.

Жінки прибирали в будинку, робили заготовки до Нового року і в'язали.

Що не можна робити 14 грудня в Наумов день

Не можна 14 грудня багато хвалитися. Може статися конфлікт з колегами.

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Не можна 14 грудня залишати відкритою книгу.

Не можна 14 грудня після важливої зустрічі дивитися в дзеркало. Вважається, що в такому випадку все сказане стане порожнім.

Не можна 14 грудня виходить на вулицю після заходу сонця. Вважається, що в цей час активізується нечиста сила.

Прикмети на 14 грудня в Наумов день

Якщо 14 грудня вітер з північного боку, то незабаром буде мороз.

Якщо зірки здаються дуже блискучими, то до сильного холоду.

Зимові зірки 14 грудня на небі переливаються, то скоро буде хуртовина.

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