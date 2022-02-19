Прогноз магнітних бур на березень 2022: небезпечні дні та корисні поради

Календар магнітних бур на березень 2022 / Колаж - ua.depositphotos.com

Сонячна активність трохи послабить свій вплив на нашу планету, тому березень 2022 в плані магнітних бур виявиться менш суворим останнього місяця зими.

Вчені припускають, що на початку весни на землю обрушиться 5 магнітних бур, але лише двом з них дають високий рівень небезпеки.

Між тим, щоб перенести геомагнітні коливання будь-якої сили з максимально можливим комфортом, варто розпланувати свою діяльність заздалегідь і провести деякі підготовчі роботи. Для цього і існує докладний прогноз магнітних бур на березень 2022.

Коли чекати магнітні бурі в березні 2022 року – прогноз вчених

Магнітна буря 1-2 березня може принести незручності, але її небезпеку оцінюють лише в 2 бали. Відгомони слабкого космічного шторму зможуть відчути на собі лише люди з високим рівнем чутливості до метеорологічних змін в атмосфері. Але навіть для них, скоріш за все, наслідки будуть не дуже сильними – достатньо лише уникати фізичного і психологічного перенапруження. Повноцінні відпочинок, здорова їжа та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть впоратися з наслідками першої магнітної бурі в березні 2022.

Але вже через пару днів планету наздожене геомагнітна атака високої інтенсивності, яка на своєму піку досягне небезпечних 5 балів. Магнітна буря 4 березня буде хоч і короткочасною, але вельми інтенсивною.

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Що робити під час магнітних бур / pixabay.com

До неї варто підготуватися заздалегідь: від планування свого робочого графіка таким чином, щоб перенести складні завдання, що вимагають високої уваги, на більш сприятливий час, до стратегічного запасу засобів першої необхідності в разі серйозного загострення хронічних станів (особливо це стосується сердечників та людей з психічними і психологічними проблемами).

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Космічна негода 4 березня може навіть найдрібніше нездужання перетворити на цілком відчутну проблему – головний біль неодмінно трансформується в виснажливу мігрень, поганий настрій загрожує обернутися нервовим зривом та ін.

Магнітна буря 11-12 березня оцінюється в 4 бали, але вчені запевняють – ні її тривалість, ні цілком відчутний за метеорологічними показниками рівень небезпеки на ділі не принесуть великого дискомфорту та серйозних наслідків. Як і на початку березня, остерігатися варто надчутливим до геомагнітних коливань людям. Основний удар припаде на їх емоційний стан. Ці дні краще присвятити усамітненню та відпочинку – для саморозвитку корисно, і магнітну бурю буде пережити набагато легше.

Рівно через тиждень ситуація повториться - землю накриє магнітна буря 18-19 березня. Та ж інтенсивність, ті ж наслідки і способи з ними боротися. Яскраві емоції, позитивні чи негативні, не варто, втім, стримувати. Знайдіть безпечний спосіб їх виплеснути, щоб не накопичувати в собі негатив в такий складний в метеорологічному плані період.

Як допомогти собі при магнітних бурях / pixabay.com

Магнітна буря 31 Березня буде потужною і вкрай небезпечною. Вона почне набирати силу вже вночі, і досягне свого піку ближче до обіду. Негативний вплив цього геомагнітного коливання, за прогнозами вчених, відіб'ється в тій чи іншій мірі на кожному – навіть не дуже чутливі до космічної негоди люди відчують фізичне нездужання та емоційну пригніченість. Підготовку до останньої магнітної бурі березня 2022 варто почати за кілька днів – стабілізувати режим сну, відмовитись від шкідливих звичок та їжі з високим вмістом цукру і жирів.

Після обіду інтенсивність магнітної бурі 31 березня піде на спад.

Як подбати про себе під час магнітних бур

Як пережити магнітну бурю

Перенести магнітні бурі завжди простіше, коли готуєшся до них заздалегідь. Втім, будь-яка допомога вашому організму в боротьбі з космічною негодою не залишиться непоміченою.

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