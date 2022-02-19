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Прогноз магнітних бур на березень 2022: небезпечні дні та корисні поради

19 лютого 2022, 16:55

Коли варто приділити увагу своєму здоров'ю та як правильно протистояти космічній негоді.

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Календар магнітних бур на березень 2022 / Колаж - ua.depositphotos.com

Сонячна активність трохи послабить свій вплив на нашу планету, тому березень 2022 в плані магнітних бур виявиться менш суворим останнього місяця зими.

Вчені припускають, що на початку весни на землю обрушиться 5 магнітних бур, але лише двом з них дають високий рівень небезпеки.

Між тим, щоб перенести геомагнітні коливання будь-якої сили з максимально можливим комфортом, варто розпланувати свою діяльність заздалегідь і провести деякі підготовчі роботи. Для цього і існує докладний прогноз магнітних бур на березень 2022.

Коли чекати магнітні бурі в березні 2022 року – прогноз вчених

Магнітна буря 1-2 березня може принести незручності, але її небезпеку оцінюють лише в 2 бали. Відгомони слабкого космічного шторму зможуть відчути на собі лише люди з високим рівнем чутливості до метеорологічних змін в атмосфері. Але навіть для них, скоріш за все, наслідки будуть не дуже сильними – достатньо лише уникати фізичного і психологічного перенапруження. Повноцінні відпочинок, здорова їжа та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть впоратися з наслідками першої магнітної бурі в березні 2022.

Але вже через пару днів планету наздожене геомагнітна атака високої інтенсивності, яка на своєму піку досягне небезпечних 5 балів. Магнітна буря 4 березня буде хоч і короткочасною, але вельми інтенсивною.

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Що робити під час магнітних бур / pixabay.com

До неї варто підготуватися заздалегідь: від планування свого робочого графіка таким чином, щоб перенести складні завдання, що вимагають високої уваги, на більш сприятливий час, до стратегічного запасу засобів першої необхідності в разі серйозного загострення хронічних станів (особливо це стосується сердечників та людей з психічними і психологічними проблемами).

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Космічна негода 4 березня може навіть найдрібніше нездужання перетворити на цілком відчутну проблему – головний біль неодмінно трансформується в виснажливу мігрень, поганий настрій загрожує обернутися нервовим зривом та ін.

Магнітна буря 11-12 березня оцінюється в 4 бали, але вчені запевняють – ні її тривалість, ні цілком відчутний за метеорологічними показниками рівень небезпеки на ділі не принесуть великого дискомфорту та серйозних наслідків. Як і на початку березня, остерігатися варто надчутливим до геомагнітних коливань людям. Основний удар припаде на їх емоційний стан. Ці дні краще присвятити усамітненню та відпочинку – для саморозвитку корисно, і магнітну бурю буде пережити набагато легше.

Рівно через тиждень ситуація повториться - землю накриє магнітна буря 18-19 березня. Та ж інтенсивність, ті ж наслідки і способи з ними боротися. Яскраві емоції, позитивні чи негативні, не варто, втім, стримувати. Знайдіть безпечний спосіб їх виплеснути, щоб не накопичувати в собі негатив в такий складний в метеорологічному плані період.

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Як допомогти собі при магнітних бурях / pixabay.com

Магнітна буря 31 Березня буде потужною і вкрай небезпечною. Вона почне набирати силу вже вночі, і досягне свого піку ближче до обіду. Негативний вплив цього геомагнітного коливання, за прогнозами вчених, відіб'ється в тій чи іншій мірі на кожному – навіть не дуже чутливі до космічної негоди люди відчують фізичне нездужання та емоційну пригніченість. Підготовку до останньої магнітної бурі березня 2022 варто почати за кілька днів – стабілізувати режим сну, відмовитись від шкідливих звичок та їжі з високим вмістом цукру і жирів.

Після обіду інтенсивність магнітної бурі 31 березня піде на спад.

Як подбати про себе під час магнітних бур

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Як пережити магнітну бурю

Перенести магнітні бурі завжди простіше, коли готуєшся до них заздалегідь. Втім, будь-яка допомога вашому організму в боротьбі з космічною негодою не залишиться непоміченою.

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